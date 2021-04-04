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張晨光玩抖音暴紅 今年首季拍廣告撈245萬美元

娛樂新聞組／綜合報導
台灣老戲骨張晨光在大陸戲約不斷。(取材自微博)
台灣老戲骨張晨光在大陸戲約不斷。(取材自微博)

台灣資深藝人張晨光近年在中國大陸戲約不斷，據悉他去年忙得一整年都沒休息。鏡週刊報導，張晨光去年因電視劇「流金歲月」及電影「赤狐書生」受到歡迎，他還順應潮流拍起抖音影片，高點擊率讓他廣告一檔接一檔，單是今年第一季，廣告酬勞已近新台幣7000萬元（約245萬美元）。

據報導，張晨光17年前就前進大陸，拍下多部叫好叫座的電視劇，他從「台灣大少」轉換成「大陸老爸專業戶」，還曾受封為「最帥氣的螢幕老爸」。前幾年他行事低調，近年卻又拍抖音又寫微博，也因此吸引不少廠商上門，據傳原本他一年廣告量維持進帳2500萬元（約87萬美元），今年第一季就暴衝3倍。

據業者透露，今年64歲的張晨光接廣告從不挑剔，衣服、居家用品、家電、保養品等，只要價錢滿意他都接。去年他接下新氧醫美廣告，廣告內容是介紹雙眼皮整形，這個廣告就讓他賺了新台幣1300萬元。

報導指出，去年張晨光在電視劇「流金歲月」演劉詩詩爸爸，劇中因炒股失利慘賠千萬，最後跳樓自殺，這縱身一跳，還上了微博熱搜，也讓他人氣大漲，廣告片約不停上門。

近日他還拍抖音影片，每段影片都輕易衝上百萬點擊，因人氣流量迅速成長，抖音廣告接不完，據悉他的抖音廣告價碼是一支人民幣70萬元（約10.6萬美元），今年第一季已讓他賺進人民幣1500萬元（約228萬美元）。

今年64歲的張晨光在大陸打拚多年，從不抗拒不討喜的角色，反而花很多心力在角色上。為了讓體型更好看，特地找健身教練訓練，體脂更掉到17％，穿起古裝身形漂亮又挺拔。

近年張晨光表示，受到小鮮肉的刺激，他決定接受更多的挑戰，也不吝惜宣傳自己，「以前是酒香不怕巷子深，現在是要喊、要叫，告訴人家我的酒很香」，也因此除了廣告不斷上門，戲約也很多，目前有三檔戲正等上映，手邊還在拍攝兩套戲，要返台休息也要下半年才行。

抖音 台灣 微博

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