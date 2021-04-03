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火車出軌心碎的一天…林志玲、梁靜茹、許瑋甯心痛不捨

娛樂新聞組／綜合報導
林志玲對於太魯閣號出軌意外，表示非常心痛。(取材自微博)
林志玲對於太魯閣號出軌意外，表示非常心痛。(取材自微博)

台鐵408車次太魯閣號2日發生出軌重大意外，釀成嚴重死傷。藝人林志玲、許瑋甯、蕭亞軒、梁靜茹等人都在社群平台IG上呼籲集氣，網紅「館長」陳之漢則捐出新台幣250萬元(約8.7萬美元)協助救災。

中央社報導，對於太魯閣號事故，許多藝人都在IG的限時動態集氣，林志玲表示，「非常心痛，天佑太魯閣號，一起持續為台鐵408車次的乘客集氣祈禱，為救災人員打氣加油，希望大家平安度過難關。」

梁靜茹則寫道：「心痛與不捨，以此文擁抱罹難者的家人同哀悼，願搶救工程順利、平安。」、「願傷者平安，願逝者安息。」

許瑋甯在臉書貼出蠟燭照片寫道：「R.I.P. 今天是心碎的一天，願逝者安息傷者平安，搜救人員救護人員你們辛苦了。」蕭亞軒也寫道：「一起為太魯閣號列車的乘客和家人、救護人員、醫療團隊祈禱。」

「館長」陳之漢表示，將會捐出新台幣250萬元協助救災事宜，他也喊話：「台灣加油」。

久住台灣的港星杜汶澤，一早看到新聞也表示難過，並在臉書發文，「請大家為台鐵408死難者默禱/唸誦心經，祈求早登彼岸，不再受輪迴之苦」，相當難過。

杜汶澤發文之後表示他對台灣的關心，立刻有1.2萬網友按讚，亦有不少港媒報導此事，證明香港演藝圈也對台灣此次的重大交通事故，同感傷痛不捨。

台灣 太魯閣號 台鐵

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