卓文萱、許少瑜談姐弟戀 兩人相似勝過互補

專訪卓文萱舞台劇「情人哏裡出西施」。(記者李政龍／攝影)

台灣 女星卓文萱出道多年，演戲、主持、歌唱、舞台劇 全方位發展，近期她忙為全民大劇團「情人哏裡出西施」宣傳，由劇情延伸，她分享最近險被當「肥羊」經驗，因愛車保養，差點被誆約12萬元(約4200美元)的大筆保養費，感嘆：「有些人就是會睜眼說瞎話。」

「情人哏裡出西施」除了描繪歷史人物間的愛恨情仇，更由吳王夫差的瞎眼卻能洞悉人性，反映出明眼人卻睜眼說瞎話的寓意，卓文萱在劇中演出西施，直言最近就碰到「睜眼說瞎話」的人。她說，日前才幫愛車換過雨刷，想著乾脆送廠保養，未料收到估價單，竟包含雨刷，她請懂車的朋友看過後，不動聲色將估價單列表需換零件刪除一大半回傳。

對方立刻來電，並強調「雨刷硬化」真的要換，也因這一點，讓她明白：「每一個小小的事情，真的會發生在你的生活周圍，更何況，我們在講一個時代，為何會臥薪嘗膽、為何會東施效顰？」睜眼說瞎話的事例隨處可見。

卓文萱去年9月被爆出與小6歲演員許少瑜熱戀，受訪時，她大方談愛，坦言在此之前已長達5年感情空窗，不是沒遇到令自己心動的男生，就是看到不錯的人，卻覺得更適合介紹而不適合自己，直到認識許少瑜，兩人交往一年多，感情穩定。

她說，以前會認為要找互補的對象，「但後來認為找個相似的人，也是挺舒服的，我和他算同類型。」笑稱兩人都愛宅在家，也喜歡一起組隊打電動，但提到結婚一事，卓文萱認為目前的狀態都很好，加上手邊有工作，還是希望在演藝事業上多衝刺，暫時沒考慮結婚的事。