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Selina淚吐真心話：人生不能沒有Hebe

記者許晉榮／綜合報導
Selina（見圖）聊到Hebe田馥甄時爆淚，直說不能沒有她。（記者王聰賢／攝影）
Selina（見圖）聊到Hebe田馥甄時爆淚，直說不能沒有她。（記者王聰賢／攝影）

Selina任家萱日前以大學姐身分出席陽光基金會的「認真看見陽光」記者會，回憶起日前擔任「一日攝影志工」的心情，她幾度哽咽：「其實當天本來沒有太濃情緒，結果門一打開，我真的控制不住，想要嚎啕大哭，有一點感慨，想起從前的自己，更感動10年後的自己，我真的做到了！」

30日剛好也是好姐妹Hebe田馥甄38歲生日，雖然S.H.E三姝早就吃過生日蛋糕慶祝，但被問有什麼話想對Hebe祝福？Selina的淚水又氾濫成災：「最想說的還是感謝，很謝謝她能成為我的姐妹，她在我人生最需要的時候，給了我很多關鍵想法，很重要的力量，彼此扶持，我沒法想像人生中沒有『田馥甄』。」一席話說完，她氣罵自己為何哭點那麼低。

Hebe歡慶38歲生日。（圖：台視提供）
Hebe歡慶38歲生日。（圖：台視提供）

歷經過長時間的燒傷復健，Selina慶幸已能夠樂觀面對，談及傷口現況，她態度輕鬆：「現在是還好，疤痕的部分已經很成熟，比較差的是對於冷熱溫度調節，畢竟我身上有一半散熱系統受損，忽冷忽熱的感覺，像是提早進入『更年期』。」於是她不論爬大山或小山，身上配備永遠都是最齊全，「可能大家都還沒流汗，我已滿身大汗，擔心失溫，這方面我也會特別注意。」

日前她曾被拍到和Hebe及妹妹任容萱吃火鍋，身邊還有兩名小鮮肉作陪，感情是否更進一步？她猛搖頭：「沒有耶，報導中的每個人都是不同人，而且我最近突然又忙了起來，應該也不會再見面了。」

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