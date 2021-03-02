陳鎮川喜獲麟兒 阿妹暴哭 張小燕驚喊像他

張惠妹（中）與經紀人陳鎮川（右）感情深厚，得知陳鎮川得子忍不住暴哭。（本報資料照片）

天后張惠妹（阿妹）的經紀人陳鎮川喜獲麟兒，和結婚8個月的老公Darren一起慶祝，他說：「一看到（小孩）照片我就暴哭，反而Darren很冷靜。」兩人以姓氏替兒子取小名「陳陳」，目前仍在美國 ，他說已找好台籍保母，約一個月後就能一家團圓，語氣難掩興奮。

兩人透過合法的代理孕母生下「陳陳」，身長48公分、體重3200克，整個過程約花了台幣450萬。

陳鎮川提到和Darren都很想飛到美國陪產，可是醫師建議在疫情 考量之下，最好派一位代表即可，然而兩人對於由誰代表出國僵持不下，險些引發口角，最後協議留在家中等待小孩返台。

如今升格當新手爸爸，他說因為沒有育嬰經驗，這段時間跟Darren勤做功課，一閒下來就上網查資料、看影片：「真的是手忙腳亂！」

提到陳陳，陳鎮川壓抑不住激動情緒，表示在台灣 得知代理孕母羊水破的時候，因為太開心，便和Darren及幾位友人出門唱歌，殊不知唱到一半就收到嬰兒照片，「我就開始暴哭，整間包廂都沒人繼續唱歌，然後手抖拿著手機開始分享喜訊。」

他喚「娘」的張小燕收到嬰兒照後非常開心，驚訝直呼「怎麼會有嬰兒跟Darren長得一模一樣」；阿妹得知後更是激動，陳鎮川笑說：「她一打來就開始哭，哭得比我厲害，我就笑出來了。」接著他忍不住虧阿妹說：「是我生兒子，妳在哭什麼啦？」