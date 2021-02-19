看哭了？費玉清又被造謠 這回爆他幫離異的母親找伴

費玉清再遭網友造謠，說他要幫離異的母親找老伴。（本報資料照片）

台灣 金嗓歌王費玉清（小哥），傳出再次遭遇網友造謠，冒名寫文章自稱要幫離異的母親找一個老伴。此文章在網上瘋傳，費玉清的經紀人也不得不出面駁斥，直言「此風不可長」。

綜合媒體報導，近日有一封以費玉清口吻書寫的長文在社交網路流傳，文章題名叫「我的傻父親」，提及費玉清的父母老早離婚，而他走紅後，因為工作忙碌，沒太多時間照看母親，所以想給媽媽找個伴，還有人留言看哭了。

這篇「小哥給媽找伴」的文章傳得太誇張，費玉清的經紀人得知此事後，迅速公開回應，直言「此風不可長」。

經紀人也說，小哥個性低調內斂，「也自知學淺，所以很少接受專訪，更遑論是自行發表文章」，退休 以後更不會再有任何公開行程與作品，希望這些有心人士不要利用費玉清去發表一些不實的言論，也奉勸外界「謠言止於智者」。

至於費玉清的心情是否受到此事影響？經紀人則說他仍一如往常淡定，「覺得謠言就是謠言」，照常過生活。

網友看了相關報導後，紛紛表示造謠不可取，不要相信謠言。也有網友無奈地調侃，辛苦小哥每隔一段時間就要闢謠一次。

就在前不久，有一位網紅在直播時為了獲取熱度，造謠65歲的費玉清已經癌症 晚期，此事引發了很多喜愛小哥的粉絲擔憂。