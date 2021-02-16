情人節不孤單…張鈞甯開工賣票有粉絲陪

張鈞甯前進戲院當一日店長為「緝魂」宣傳。（圖：威視提供）

張鈞甯主演新片「緝魂」全台票房已破3000萬台幣，口碑正熱，日前是西洋情人節，她與林暉閔共同當戲院一日店長催票，引起不少粉絲排隊等候合照；被問情人節還要工作是否心酸？她笑答不會，「我媽覺得滿開心的，因為她覺得如果我不去工作就沒有人可以陪我」，如今是新年後首度開工，她也甜喊「能和粉絲共度情人節就是最好的情人節了」。

張鈞甯說自己新年都在家度過，有與家人打麻將，說自己的招財秘方是穿紅衣服，「只要我們家有人穿紅色的東西在身上，其他家人看到就會不甘示弱，開始有人穿紅襪子、紅內褲，最後有人連紅桌巾都包上身了」，結果她說最後只贏110元。

林暉閔則工作到除夕，也有買年夜飯給家人吃，他有忠實粉絲已經12刷「緝魂」，還有打逐字稿，並提出攝影 紀錄器的艱澀問題，讓他直呼超厲害，「都快把我考倒了」。

張鈞甯受訪時表示，她有許多朋友進戲院看「緝魂」後，紛紛驚呼原來「緝魂」是驚悚包裝下的愛情電影 ，更有一對交往很久的情侶朋友看完片後直呼：「想求婚了！」

張鈞甯更強調「緝魂」是最適合情人節的一部電影，希望大家都可以進戲院看「緝魂」傳遞幸福。