林美秀喊累 開畫廊暫不演戲

林美秀在老家羅東經營畫廊，常回去店裡顧店。（取材自臉書）

台灣 資深藝人林美秀演了好多年的戲，前陣子她按下暫停鍵，只想主持不再軋戲。她道出背後原因，「我累了，一直在演別人，有一天發現自己不見了，甚至不知道自己在幹嘛，所以把機會讓出來給別人，單純主持節目就好，慢慢地，我要找回自己的樣子。」

林美秀是舞群出身，在藍心湄身邊伴舞多年才出道，演活許多好戲。這兩年她不管戲劇了，專心主持，一開始也遇瓶頸，「要我一個人控場真的好可怕，我後來就把演吳念真舞台劇 『人間條件』時經常碰到的一大段獨白戲的感覺帶進主持，才慢慢好轉。」去年她入主民視「這事有影嘸」，已得心應手。

林美秀老家在宜蘭羅東，爸媽走後，十多年的房子空在那沒想過出租，慢慢變左鄰右舍的停車場。前陣子，她一個賣畫的好友不想玩了，想把手上成堆的畫便宜賣，她看到那些重油畫的作品充滿生命力，於是把老家整理好，不會畫畫的她，弄出一間畫廊開始賣畫，店靜靜坐落在羅東後火車站，兒時同學會來走動聯絡感情，也有中南部的客人專程過來，生意竟然不錯。

前幾年她努力造小孩，今年53歲了，還在拚嗎？她說：「看別人生都很簡單，我到這個階段，享受生活就好，真的有小孩要帶也沒力氣了，我弟弟有小孩，玩他的就可以了，其他就隨緣吧。」