五月天元旦開唱「合體周杰倫」 台上偷罵蕭敬騰

五月天自2020年12月31日起於桃園連開6場「好好好想見到你」演唱會。（圖：相信音樂提供）

五月天自2020年12月31日起連開6場「好好好想見到你」演唱會，第二場、也是迎向2021年的第一天，邀來天王周杰倫 （周董）驚喜現身，天王天團的「周五組合」再度合體，火花四射。

日前主唱阿信曾在社群 發文，宣布跨年夜當天會有線上特別版跨年演唱會，周董曾調皮留言：「我要看，不管！」阿信立馬邀請「來現場看」，於是天王與天團的「周五組合」再度合體，掀起滿場歌迷鼓譟，隔著口罩也阻擋不了震耳欲聾的尖叫聲。

周董第3次踩場五月天演唱會，也是雙方第4度同台，更是繼2019年五月天「Just Rock It!!! 藍」上海演唱會後，「周五組合」再度於周五解鎖。他們飆唱各自經典歌曲「突然好想你」、「不愛我就拉倒」及「說好不哭」，全場粉絲幾乎扯破喉嚨大合唱。

周董也向全場祝福新年快樂：「第一天的第一場就獻給五月天，請問昨天應該沒有嘉賓吧？」阿信搖頭，他大笑：「這就對了，不會冒出像老蕭（蕭敬騰 ）說出那種狂妄的話！不好意思，我已是第一個嘉賓了！」周董還解釋為何再來的理由：「因為票難買，又想看，阿信哥哥給我天數選，我選1月1日，因為這是新的一天，你看他們團體都沒變，這麼純真，成軍這麼久，彼此又沒衝突，這很難得。」