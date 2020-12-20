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王力宏出道25年 感謝歌迷四分之一世紀的不離不棄

娛樂新聞組／綜合報導
王力宏出道25周年，在社交平台感謝歌迷。（取材自微博）
王力宏出道25周年，在社交平台感謝歌迷。（取材自微博）

出道25周年之際，華語流行音樂歌手王力宏在社交平台發文感謝歌迷，稱：「沒有歌迷們，你們的支持與青睞，你們的掌聲與評論，你們的熱情與淚水，你們的笑容與汗水，你們的熱忱與火力……，哪來的今天？謝謝你們四分之一世紀的不離不棄！我會繼續努力！愛你們Forever Love永不停歇。」

新京報報導，1995年12月19日，王力宏發行了個人首張專輯「情敵貝多芬」，從而進入演藝圈。1998年憑藉專輯「公轉自轉」獲得關注，並於次年獲得第10屆台灣金曲獎最佳國語男演唱人獎、最佳唱片製作人獎。2004年在專輯「心中的日月」中首創chinked-out曲風；同年憑藉專輯「不可思議」獲得第15屆台灣金曲獎最佳唱片製作人獎。2006年憑藉專輯「蓋世英雄」獲得第17屆台灣金曲獎最佳國語男演唱人獎。後來相繼發行「改變自己」「心·跳」「十八般武藝」等專輯，確立了他在華語樂壇的地位。

影視方面，2000年，他在張國榮自編自導自演的禁煙公益片「煙飛煙滅」中飾演張國榮的外甥，這是他首次「觸電」影視。2001年，憑藉「雷霆戰警」中的出色演出，他獲得了第20屆香港電影金像獎最佳新演員提名。2010年他自編自導自演愛情電影「戀愛通告」。2018年他憑藉青春愛情片「無問西東」獲得第10屆澳門國際電影節最佳男主角獎。

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