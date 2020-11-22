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金馬獎有笑有淚 沒主持照樣感人

記者林怡秀／台北報導
陳柏霖(右)與桂綸鎂上一次合作是18年前。(記者季相儒／攝影)
陳柏霖(右)與桂綸鎂上一次合作是18年前。(記者季相儒／攝影)

第57屆金馬獎日前在國父紀念館登場，頒獎典禮延續去年，沒找主持人串場，但電影人齊聚一堂，全程有笑有淚。

典禮由陳鎮川操刀，開場演出由小提琴家陳銳的演奏搭配混剪的入圍影片，直接戳中網友淚腺，國際質感讓網友忍不住直呼「果然是金馬」。

第二段表演由于子育和陳淑芳演唱電影「孤味」主題曲，于子育歌聲低沉繚繞，搭配電影畫面更有味道，網友誇于子育不愧是歌手出身，和陳淑芳的口白搭配得天衣無縫。

此外，「大霈」李霈瑜演唱電影「消失的情人節」主題曲，難得開金口的她，演唱實力也讓網友驚豔。而金曲歌后艾怡良2年前在金曲獎上獻唱，當時負面批評不斷，當天她再戰金馬舞台，網友依舊褒貶不一。

黃明志的演出則獲網友一致好評，網友讚他的歌詞有趣切題，其實這首歌是他為金馬特別量身打造，歌詞描述電影人心聲，也果然掀起全場高潮。

最後盧廣仲連線演唱「刻在我心底的名字」，穩定的連線品質讓網友笑說「廣仲顯靈啦」，美聲也並未因此打折。

頒獎人組合中最有笑果的莫過於納豆和阿Ken，阿Ken抱怨因為疫情導致他首度當導演的「練愛iNG」票房慘澹，納豆吐槽「這你在台北電影節就講過了，可不可以不要這麼負能量」。

值得一提的頒獎人還有伍佰，開唱、表演他在行，一個人頒獎卻遭遇困難，不小心念錯獎項，嘆說「頒獎好難」，笑翻全場。

今年紅毯由「三金專業戶」楊千霈和大鶴（林鶴軒）搭檔，楊千霈今年已經是第11度主持，表現駕輕就熟，她在訪問中還秀了一段廣東話，讓網友驚呼：「千霈直接開雙聲道，好威！」、「好強還會廣東話！」，相較下第一次主持的大鶴明顯感覺出緊張，咬字不如楊千霈清晰，有網友打趣大鶴講話「像在含滷蛋」，也有人幫緩頰，指大鶴的講話風格本來就是如此，認為該給新人多一點鼓勵。

黃明志帶來表演「小鮮肉變男子漢」。(記者季相儒／攝影)
黃明志帶來表演「小鮮肉變男子漢」。(記者季相儒／攝影)
陳昊森(右)與盧廣仲隔空演唱最佳原創電影歌曲「刻在我心底的名字」。(記者季相儒／...
陳昊森(右)與盧廣仲隔空演唱最佳原創電影歌曲「刻在我心底的名字」。(記者季相儒／攝影)
納豆(右)與阿Ken頒獎笑果十足。(記者季相儒／攝影)
納豆(右)與阿Ken頒獎笑果十足。(記者季相儒／攝影)
伍佰頒獎不小心出包。(記者季相儒／攝影)
伍佰頒獎不小心出包。(記者季相儒／攝影)
林鶴軒(左)與楊千霈擔任星光大道主持人。(記者陳立凱／攝影)
林鶴軒(左)與楊千霈擔任星光大道主持人。(記者陳立凱／攝影)
陳淑芳(左)與于子育演唱電影「孤味」主題曲。(記者季相儒／攝影)
陳淑芳(左)與于子育演唱電影「孤味」主題曲。(記者季相儒／攝影)

電影 導演 疫情

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