視訊合體林志玲 伍佰單腳飛撲…

歌手伍佰（前）與林志玲視訊（後），秀單腳站立表示腳傷已康復。（記者曾原信╱攝影）

知名外送平台歡慶4周年，還大張旗鼓邀來代言人伍佰、蕭敬騰 現身記者會獻祝福，第一名模林志玲 人雖沒來，卻透過視訊捎來遠方祝福，並開心與廣告搭檔伍佰合體，儘管「連線過程」有點卡，她仍開心喊話：「老師有想念我嗎？能跟你遠端搭檔很開心。」

影音來源：聯合影音網

3大咖「另類合體」，林志玲笑靨如花：「恭喜恭喜，我知道伍佰老師的演唱會非常成功 ，但我也很關心伍佰老師的腳傷！」聽到志玲姐姐的關心，伍佰精神為之一振，「我現在可以單腳站台了。」一度還作勢撲向大螢幕裡的志玲姐姐，透露腿傷正在康復中。

蕭敬騰(老蕭)以時尚的外送人員造型推出蛋糕祝賀，身為外送平台代言人的他，私下也常點外送到府，被問到有沒有給過小費？老蕭竊笑：「給啊！我有時還真的想跟外送人員見個面，但他們動作很快，送完就速速離開，像昨天剛好有一個外送人員叫『宥嘉』，還是一模一樣的名字(指歌手林宥嘉)喔，我超想見他，但他可能還在『兜圈』吧，動作有點慢！」

他之前接受雜誌訪問，曾自豪表示創作不曾遇到瓶頸，令人訝異。不過老蕭還原自己的原意：「創作人要跨越的，是怎麼讓人接受我們的創新，而不是我們沒有創新，以商業角度來看，唱片公司可能聽你10首歌，卻寧可選擇大眾喜歡的歌曲，而不會選你自覺很棒的作品。」