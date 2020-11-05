爭吵後首合框 林心如霍建華喝交杯酒破婚變傳聞

霍建華(左)、林心如當場喝起交杯酒。（視頻截圖）

林心如 和霍建華婚變傳言不斷，也曾被媒體拍到兩人挽著手回家的照片；然而在林心如父親70大壽宴會上，兩人穿著配色很像，有如「情侶裝」，兩人不僅在台上開心喝交杯酒，霍建華更是摟著林心如與他人合影，兩人都是笑容滿滿的樣子。

綜合本報系聯合報、鏡週刊報導，徐若瑄受邀出席林爸爸壽宴獻唱，還分享多張合照，替林心如破除婚變消息。照片中她和老公李雲峰、霍林夫妻一起同框，照片中4人開心對鏡頭微笑，另一張照片徐若瑄和李雲峰還可愛地嘟嘴，兩對夫妻看起來都十分恩愛。

徐若瑄還PO出與林心如在台上合唱「别人的」影片，並說：「我們獻唱给林爸爸，祝林爸爸七十大壽生日快樂，也向林爸林媽學習、白頭偕老、甜甜蜜蜜、恩愛到老。」

影片中林心如唱到哭，霍建華還趕緊替老婆遞上衛生紙，隨後搖搖頭、走回座位，似乎對老婆的感性很沒轍。此外，徐若瑄也曝光自己與老公及林心如、霍建華夫妻的4人合照，讓林心如、霍建華再現難得的同框照。

報導指出，前段時間，林心如和霍建華夫妻兩人被曝出當街吵架，霍建華似乎還對妻子林心如發了脾氣，惹得林心如走到路邊直掉眼淚，後來林心如也出面回應，表示兩人只是在談論事情，爭吵也只是因為意見不同，卻一度惹來婚變傳聞。