張毅咳血傳病危 楊惠姍祈求菩薩分一點痛給她
金馬獎導演、琉璃工房創辦人張毅日前傳出病危消息，張毅的伴侶、影后楊惠姍日前透過琉璃工房臉書發表給琉璃工房夥伴的信說明張毅現況。楊惠姍表示，張毅這兩年病得很辛苦，讓她心如刀割。楊惠姍說，她祈求菩薩能分一點張毅的痛給她，她也懇請琉璃工房的夥伴隨時遙寄祝福給張毅，她相信張毅都會聽到的。
楊惠姍臉書全文如後：
發親愛的夥伴們：
各位應該已經聽說了執行長的狀況。
這兩年執行長病得很辛苦……不停的進出醫院……尤其這些日子以來，他因為先天免疫功能及腎的諸多問題，造成身軀經常腫脹而疼痛，在醫院裡躺在床上，全身插滿管子及針劑，兩臂已經找不到可以打針的地方……發著高燒，咳著血……無法細數的各種疾狀……
看著他仍然虛弱的、努力地寫著工房新作品的說明文、文案……吃力地用著腫脹幾乎已經提不起筆的手，認真用力地「練習簽名」，因為很多公文要等著他親簽……看著他的辛苦，我心如刀割……我祈求菩薩能不能分一點痛給我啊……
他一直不忍我辛苦……我在他耳邊告訴他，你就是我全部的世界，哪怕你是坐輪椅或躺床上，只要你不覺得那是所謂的不好的生活品質，只要你願意活著，我都會快樂的照顧你，在你身邊，很幸福的跟你過完後面的日子……
各位都是執行長最愛的夥伴，在他眼裡，你們都是他的孩子……現在爸爸生病了，但他仍然努力的跟病魔奮戰中，惠姍懇請你們不管在哪裡，什麼時候，每天隨時遙寄一下祝福，執行長會聽到的……衷心謝謝你們。
惠姍感恩各位
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