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黃子韜「帥不過3秒」 演唱會脫衣秀大肌肌…褲子拉鍊沒拉

娛樂新聞組／綜合報導
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黃子韜在台上突然發現自己的牛仔褲拉鍊忘了拉。（取材自微博）
黃子韜在台上突然發現自己的牛仔褲拉鍊忘了拉。（取材自微博）

中國男星黃子韜向來以真性情、毫無偶像包袱的風格深受粉絲喜愛。近日在「未來紀元」巡迴演唱會成都站上，他再次展現「帥氣與搞笑只隔著一條拉鍊」獨特魅力。原本一場熱血沸騰的舞台表演，竟因「沒有拉褲鏈」演變成全場爆笑名場面，相關話題登上熱搜，引發全網瘋狂討論。

演唱會當晚，黃子韜在唱到高潮曲目時順勢脫掉上衣大秀健壯肌肉，引得台下尖叫連連。然而這份高光時刻並未維持多久，他低頭時突然發現自己的牛仔褲拉鍊竟忘了拉。但他並未慌亂遮掩或中斷演出，而是舉著麥克風一臉震驚地反問台下，「我剛才一直這樣唱完整段的嗎？」隨後他一邊拉上拉鍊，一邊自嘲是「喝水太多導致褲子鬆懈」，還笑著拜託現場粉絲「幫忙保守秘密」，順勢把鍋甩給現場導演沒及時提醒，將一場社死危機化解為全場喜劇彩蛋。

對此，網友紛紛笑稱，「這哥簡直擺脫不了『帥不過3秒』搞笑男宿命」，還有現場觀眾調侃當晚大家都超級忙，台上黃子韜在狂秀肌肉，台下粉絲則全神貫注幫他盯褲鏈。

面對鋪天蓋地的討論，黃子韜次日在直播時依然理直氣壯地回應，「穿牛仔褲拉鍊沒拉咋了，就是為了放鬆一下」，真性情再次讓網友笑翻。

精華 FAQ

  • 他在唱到高潮時脫掉上衣展現肌肉，卻突然發現牛仔褲拉鍊沒拉，原本的帥氣舞台瞬間變成全場爆笑的意外插曲。

  • 他沒有中斷表演或慌張遮掩，而是直接拿起麥克風驚訝發問，接著一邊拉拉鍊一邊自嘲，還請粉絲幫忙保守秘密。

  • 因為黃子韜向來以真性情和不做作形象受歡迎，這次把社死危機變成喜劇彩蛋，讓網友再次笑稱他是帥不過3秒的代表。

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