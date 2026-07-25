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謝賢生前最後心願曝光 預錄影片留給謝霆鋒 親吐1句話交代

喪父後首露面 謝霆鋒忍悲開演唱會 全因謝賢生前1句話

記者廖福生／綜合報導
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謝霆鋒強忍悲傷上工。(取材自Instagram)
謝霆鋒強忍悲傷上工。(取材自Instagram)

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文章摘要整理：

謝霆鋒在父親謝賢離世後首度公開現身，為青島演唱會準備並延續父親「表演必須繼續」的敬業信念，同時面對外界謠言，英皇也強硬駁斥並要求停止散播不實消息。

香港資深影星「四哥」謝賢日前傳出因重症肺炎不治離世，享壽89歲。面對喪父之痛，兒子謝霆鋒的一舉一動自然成為外界焦點。日前有網友捕捉到他全身黑衣、低調現身青島機場的畫面，這也是他在父親過世後首度於公開場合露面。據悉，他此行是為籌備25日登場的演唱會，強忍悲傷敬業上工。

他先前曾感性吐露，父親生前對演藝事業極度敬業，總堅持要把最完美的一面呈現給觀眾，更常以「The show must go on」（表演必須繼續）這句話勉勵他。因此，他選擇遵循父親「戲比天大」的職業精神與瀟灑遺願，將這場登台視為送給父親最特別、也最深刻的一場告別。

然而，就在謝家低調處理後事之際，網路卻亂象頻傳，不少關於謝賢死因、遺產分配，甚至是扯入謝霆鋒與王菲、張柏芝感情風波的不實謠言滿天飛。對此，謝霆鋒所屬的英皇娛樂日前嚴正發聲明駁斥，強調逝者的隱私與尊嚴必須受法律保障，這些惡意中傷已對家屬造成二度傷害，要求相關人員立即停手並刪除不實言論，否則將依法追究「絕不姑息」。

體諒謝霆鋒目前仍在服喪，原本準備熱烈應援的青島歌迷也展現高素質，主動宣布取消現場大規模應援，改以最安靜、溫柔的方式給予陪伴與支持。而謝霆鋒這次也特地捨棄私人飛機，選擇與工作團隊一同搭乘一般航班前往，用最踏實的步伐與行動，默默實踐著父親傳承給他的敬業信仰。

謝霆鋒現身機場背影被捕捉。(取材自小紅書)
謝霆鋒現身機場背影被捕捉。(取材自小紅書)

精華 FAQ

  • 他在喪父後首度現身青島機場，主要是為25日登場的演唱會做準備。即使仍在服喪，他仍強忍悲傷、低調工作，展現一貫敬業態度。

  • 謝霆鋒提到，父親生前常用「The show must go on」勉勵他，強調演藝工作要把最好的一面呈現給觀眾，也讓他選擇帶著悲痛繼續登台。

  • 針對謝賢死因、遺產與感情風波等謠言，英皇娛樂已發聲明嚴正駁斥，要求停止散播與刪除不實言論，並表示將依法追究，保護逝者與家屬權益。

謝賢 謝霆鋒 香港

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