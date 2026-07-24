「逐玉」樊長玉爸欠巨債 寇占文遭法院懸賞追討700萬

寇占文演過不少戲劇作品。（取材自微博）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 59歲演員寇占文因民間借貸糾紛遭法院追債。

59歲演員寇占文因民間借貸糾紛遭法院追債。 重點二： 法院判定他須償還694.6萬，並已發布懸賞公告。

法院判定他須償還694.6萬，並已發布懸賞公告。 重點三：因名下無可執行財產，他早在2月就被限制高消費。

59歲大陸演員、武術指導寇占文出道多年，演過不少電視劇，近期則在夯劇「逐玉」中飾演女主角田曦薇父親「樊二牛」一角而打出知名度，日前卻傳出他捲入一起民間借貸糾紛，因無力償還數百萬（人民幣，下同）債務，導致遭法院發布懸賞公告，消息一出，引發網友關注。

據陸媒報導，寇占文因捲入一起民間借貸糾紛，需償還694.6萬（約102.5萬美元），法院判決生效後，他未依規定履行還款義務，因此被列為被執行人，據了解，他因債務問題，早在今年2月便被限制高消費，經法院調查後，也未發現其名下有足以清償債務的財產，因此依法發布懸賞公告，呼籲民眾提供其財產線索，協助法院追回款項，將可獲得實際執行金額10%的獎勵。

寇占文除了「逐玉」外，還曾演出過經典神話劇「春光燦爛豬八戒」中的「二牛」，該角色為后羿轉世，當初「逐玉」中的「樊二牛」即被視為致敬角色，如今他捲入借貸糾紛遭法院懸賞追債，引來網友調侃：「后羿射日未成，倒是射中欠條了！」。

寇占文（下圖）在「逐玉」中演出田曦薇（上圖）的父親樊二牛。（取材自微博）

寇占文因債務問題遭法院發布懸賞公告。（取材自微博）