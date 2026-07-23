謝賢離世病因、遺產傳言滿天飛 謝霆鋒發聲明喊告造謠者

謝賢（左）曾說兒子謝霆鋒是他的「經典作品」。(海蝶提供)

演藝圈資深影星「四哥」謝賢 日前過世後，各界關注其身後事，不過網路上卻陸續出現多篇自媒體文章與社群貼文，除了臆測其病因，更捏造遺產分配內容，甚至將影星林青霞 牽扯其中，聲稱她與謝家遺產有所關聯。英皇娛樂23日發布嚴正聲明，針對旗下藝人謝賢辭世後，網路流傳大量不實內容，要求外界立即停止散布謠言，並刪除相關不實訊息，否則將依法追究法律責任。

英皇娛樂聲明稿表示，旗下藝人謝霆鋒 及家人始終希望低調處理謝賢後事，但部分不知情人士卻捏造事實，就謝賢病因及遺產分配等事宜散播虛假、惡意資訊，不僅造成外界誤解，也引發大量網友跟風發表涉及謝霆鋒的不實、侮辱及誹謗性言論。

聲明指出，逝者已逝，其名譽、隱私及人格尊嚴依法應受到保護與社會尊重，任何捏造事實、歪曲真相、惡意中傷，或藉逝者名義製造輿論的行為，不僅是對逝者的不敬，也已構成侵權。

英皇娛樂代表謝霆鋒要求，所有散布不實言論者應立即停止相關行為，並刪除已發布的不實內容及報導，呼籲外界以善意與尊重對待謝賢身後名譽，不要再以不實資訊侵擾其清譽。

英皇娛樂強調，若仍有人持續散布虛假訊息，英皇娛樂及謝霆鋒將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息。

英皇娛樂發聲明。圖／截自微博／英皇娛樂--北京

自謝賢離世的消息曝光以來，網路上各式傳聞層出不窮，甚至流傳「林青霞將保管謝賢部分遺產，直到孫子成年」等說法。對此，林青霞影迷會駁斥謠言，強調林青霞與謝賢從未合作過任何電影，「好到托付遺產」的說法幾乎無可信度。

此外，有港媒報導謝賢總值逾1億港元的房產、股票、投資及版權等資產，將有90%留給謝霆鋒與前妻張柏芝所生的兩名孫子Lucas及Quintus，剩餘10%則由一雙子女謝霆鋒、謝婷婷平均繼承等內容，但謝家及英皇官方從未公開過遺囑原件，相關傳聞皆未獲得證實。