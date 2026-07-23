我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗刷15年來笑柄？ 拉斯維加斯荒地迎「心」地標

員工嫌母醜阻參加婚禮 被老闆臭罵一頓「不孝之人 企業不養」炒了

謝賢離世病因、遺產傳言滿天飛 謝霆鋒發聲明喊告造謠者

世界新聞網／輯
謝賢（左）曾說兒子謝霆鋒是他的「經典作品」。(海蝶提供)
謝賢（左）曾說兒子謝霆鋒是他的「經典作品」。(海蝶提供)

演藝圈資深影星「四哥」謝賢日前過世後，各界關注其身後事，不過網路上卻陸續出現多篇自媒體文章與社群貼文，除了臆測其病因，更捏造遺產分配內容，甚至將影星林青霞牽扯其中，聲稱她與謝家遺產有所關聯。英皇娛樂23日發布嚴正聲明，針對旗下藝人謝賢辭世後，網路流傳大量不實內容，要求外界立即停止散布謠言，並刪除相關不實訊息，否則將依法追究法律責任。

英皇娛樂聲明稿表示，旗下藝人謝霆鋒及家人始終希望低調處理謝賢後事，但部分不知情人士卻捏造事實，就謝賢病因及遺產分配等事宜散播虛假、惡意資訊，不僅造成外界誤解，也引發大量網友跟風發表涉及謝霆鋒的不實、侮辱及誹謗性言論。

聲明指出，逝者已逝，其名譽、隱私及人格尊嚴依法應受到保護與社會尊重，任何捏造事實、歪曲真相、惡意中傷，或藉逝者名義製造輿論的行為，不僅是對逝者的不敬，也已構成侵權。

英皇娛樂代表謝霆鋒要求，所有散布不實言論者應立即停止相關行為，並刪除已發布的不實內容及報導，呼籲外界以善意與尊重對待謝賢身後名譽，不要再以不實資訊侵擾其清譽。

英皇娛樂強調，若仍有人持續散布虛假訊息，英皇娛樂及謝霆鋒將依法保留追究相關責任的權利，絕不姑息。

英皇娛樂發聲明。圖／截自微博／英皇娛樂--北京
英皇娛樂發聲明。圖／截自微博／英皇娛樂--北京

自謝賢離世的消息曝光以來，網路上各式傳聞層出不窮，甚至流傳「林青霞將保管謝賢部分遺產，直到孫子成年」等說法。對此，林青霞影迷會駁斥謠言，強調林青霞與謝賢從未合作過任何電影，「好到托付遺產」的說法幾乎無可信度。

此外，有港媒報導謝賢總值逾1億港元的房產、股票、投資及版權等資產，將有90%留給謝霆鋒與前妻張柏芝所生的兩名孫子Lucas及Quintus，剩餘10%則由一雙子女謝霆鋒、謝婷婷平均繼承等內容，但謝家及英皇官方從未公開過遺囑原件，相關傳聞皆未獲得證實。

精華 FAQ

  • 主要包括臆測謝賢病因、捏造遺產分配方式，甚至把林青霞牽扯進來，聲稱她與謝家遺產有關，相關說法都未獲證實。

  • 英皇娛樂要求外界立刻停止散布謠言，刪除相關不實訊息，並強調若持續發布虛假、惡意或誹謗內容，將依法追究責任。

  • 網傳謝賢資產逾1億港元，並指部分留給孫子、部分由子女繼承，但謝家與英皇從未公開遺囑原件，這些說法都只是未證實傳聞。

謝霆鋒 林青霞 謝賢

上一則

批電影選角 馬斯克推忠於歷史「AI版奧德賽」

延伸閱讀

喪父後首露面 謝霆鋒抵青島辦演唱會踐行父親精神

喪父後首露面 謝霆鋒抵青島辦演唱會踐行父親精神
林青霞代管謝賢遺產？影迷會駁斥：可信度幾乎為零

林青霞代管謝賢遺產？影迷會駁斥：可信度幾乎為零
謝賢遺產設條款？若張柏芝「改嫁」將喪失代管資格

謝賢遺產設條款？若張柏芝「改嫁」將喪失代管資格
謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

謝賢辭世 9成遺產留給張柏芝生的兩個孫子

熱門新聞

葉麗儀靠著歌曲「上海灘的版稅收入加上自己的投資，已實現財富自由。（取材自極目新聞）

一首「上海灘」版稅收50年 79歲女歌手：每年拿2張支票

2026-07-16 08:00
尤雅旅居美國多年。圖／全球音樂經紀提供

迷倒張學友、劉德華…玉女始祖消失16年露面 美如天仙

2026-07-15 15:40
張柏芝一直很尊敬前公公謝賢。圖／摘自微博

曾自責「對不起他們母子」謝賢辭世 前媳婦張柏芝頭像換黑

2026-07-20 11:39
周星馳親自復刻當年紅遍大江南北的魔性「醬爆舞」。(取材自微博)

慶「女足」票房破15億… 周星馳重現25年前醬爆舞 網喊：青春回來了

2026-07-21 07:00
謝賢總是戴著墨鏡示人。(摘自微博)

謝賢過世4天已火化 謝霆鋒急返港奔喪 謝家低調辦後事原因曝

2026-07-20 20:13
張柏芝自己就是豪門。(摘自張柏芝微博)

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

2026-07-22 20:47

超人氣

更多 >
廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了
搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」

搭郵輪住陽台房值得嗎？網曝真實體驗 2大優勢擁「最佳享受」
長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷

長照花費驚人 子女恐無遺產繼承還要幫父母承擔開銷
一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎

一頓炸雞催生重大突破 芝大教授鄧煜奪菲爾茲獎
中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮

中國籍數學家首奪菲爾茲獎 王虹、鄧煜雙雙獲殊榮