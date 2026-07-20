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林青霞代管謝賢遺產？影迷會駁斥：可信度幾乎為零

世界新聞網／輯
林青霞影迷會駁斥她與謝賢的交情。(取材自微博)
林青霞影迷會駁斥她與謝賢的交情。(取材自微博)

香港藝人謝霆鋒20日證實父親謝賢辭世後，網路隨即流傳「林青霞將保管謝賢部分遺產，直到孫子成年」等說法。對此，林青霞影迷會「愛林泉」駁斥謠言，強調林青霞與謝賢從未合作過任何電影，因此「兩人是多年好友」、「好到托付遺產」的說法幾乎無可信度。

林青霞影迷會同時點名刊登相關報導的媒體，質疑：「是否能稍微有一點做新聞的底線？不造謠、不傳謠，新聞以事實為依據，也是對前輩謝賢的尊敬。」

謝霆鋒20日下午透過社群平台發文，宣布父親謝賢離世。此前有部分媒體曾報導，謝賢生前已完成遺產分配並簽署遺囑，遺產總值逾1億港元，部分財產交由好友林青霞代為保管，待孫子成年後再交。

謝賢於1936年出生，原名謝家鈺，因為在家中排行第四，加上在劇集「千王之王」飾演羅四海，因此人稱「四哥」，又稱「老四」、「謝老四」。

自50年代起，謝賢踏足藝壇，拍了不少電影而走紅。當時香港拍的都是黑白片，謝賢形象瀟灑，在「難兄難弟」等電影中成為一代小生。

2022年，謝賢憑著在電影「殺出個黃昏」的演出，獲得香港電影金像獎最佳男主角，成為獲獎最年長的金像影帝。

林青霞影迷會駁斥傳聞。（取材自微博）
林青霞影迷會駁斥傳聞。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 由林青霞影迷會「愛林泉」出面駁斥，表示相關說法缺乏事實依據，並強調林青霞與謝賢並無合作作品，質疑報導內容的真實性與可信度。

  • 影迷會指出，林青霞與謝賢從未合作過任何電影，外界卻把兩人說成多年好友、甚至能托付遺產，這與已知事實不符，因此可信度幾乎為零。

  • 謝霆鋒20日下午證實父親謝賢辭世，先前又有媒體稱其遺產逾1億港元，並已分配部分財產給好友代管；謝賢則以資深影星身分，曾憑《殺出個黃昏》成為最年長金像影帝。

香港 謝霆鋒 林青霞

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