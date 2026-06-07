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陳都靈新劇「翹楚」靠炒作？ 粉絲砸600萬「雲包場」惹議

娛樂新聞組／綜合報導
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陳都靈飾演的楚朝在權力棋局中被利用、慘遭背叛後重生歸來。(取材自微博)
陳都靈飾演的楚朝在權力棋局中被利用、慘遭背叛後重生歸來。(取材自微博)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：陳都靈主演新劇《翹楚》開播即憑高密度劇情衝上熱度高峰。
  • 重點二：粉絲集資逾六百萬元雲包場，引發熱度是否靠炒作的爭議。
  • 重點三：劇集獲讚節奏緊湊與美術精緻，但權謀邏輯與配音仍受質疑。

由陳都靈、周翊然領銜主演的古裝權謀劇「翹楚」日前開播。該劇改編自希行小說「楚后」，以「重生復仇＋朝堂權謀」為核心賣點，開播即憑藉高密度劇情與粉絲推動熱度衝上話題高峰，迅速成為2026年暑期檔最受關注的古裝劇之一。

「翹楚」講述將軍之女楚朝在權力棋局中被利用、慘遭背叛後重生歸來，誓言改寫命運的故事。主創強調本劇核心戲眼在於「三集內完成重生與復仇動機建立」，首集即完成「被騙、被殺、重生」完整閉環，第二集迅速推進至身分逆轉成長公主，第三集便進入多方勢力交鋒，與四位關鍵男性角色展開朝堂博弈，使復仇主線快速鋪開，形成強節奏、強衝突的敘事模式。

熱度表現上，「翹楚」開播前24小時預約量突破280萬，上線後3小時內熱度破7000，首日站內熱度達7601，創下平台2026年首播紀錄。其中，陳都靈飾演的楚朝角色熱度在開播16分鐘內即破億，被視為平台女性角色熱度增長最快案例之一。

宣傳層面同樣助推聲量爆發。開播當日，陳都靈聯動近60位藝人助陣宣傳，「半個娛樂圈宣傳「翹楚」」話題登上熱搜。同時，粉絲集資超600萬元進行「雲包場」，購買約20萬個虛擬座位，並透過彈幕互動與播放策略拉動數據增長，使劇集熱度持續攀升。

不過，高熱度也伴隨爭議。有網友質疑平台宣傳數據與實際破圈速度不符，亦有觀眾認為部分熱度依賴粉絲「人工推動」，路人盤接受度有限。此外，劇集在口碑方面亦呈現分化，節奏緊湊與服化道精緻獲肯定，但權謀邏輯鬆散、配音貼合度不足及角色塑造爭議亦引發討論。

揚子晚報報導，製作層面上，導演楊龍採取高度風格化影像語言，以色彩分區與對稱構圖強化權力秩序與人物心理。劇中甚至將楚朝設計為「一明一暗兩個自我」的視覺隱喻，透過選擇性色彩處理凸顯重生前後的心理落差。同時，各勢力以不同色系區分：楚都以紅色象徵權力壓迫、雲中郡軍營以黃色呈現肅殺氛圍、謝氏舊族以藍色表現沉穩克制，霄南郡則以綠色暗示隱祕生機，構建出具有舞台感的權謀視覺體系。

精華 FAQ

  • 因其改編自熱門小說，並以三集內完成重生、復仇與權謀鋪陳的快節奏吸引觀眾，加上開播前預約量高、首播熱度破紀錄，迅速衝上話題高峰。

  • 粉絲集資超過六百萬元進行雲包場，購買約二十萬個虛擬座位，並搭配彈幕互動與播放策略拉動數據，因此被質疑熱度多靠人工推動，非完全自然破圈。

  • 劇集的節奏、服化道與風格化影像獲得肯定，色彩分區也強化了權謀氛圍；但權謀邏輯鬆散、配音貼合度不足，以及部分角色塑造爭議，仍讓評價出現分化。

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