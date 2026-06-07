公演直播時胸口大面積紅斑 唐藝昕「疑皮膚病復發」

唐藝昕公演時胸口紅了一大片。（視頻截圖）

AI重點 文章重點整理： 重點一： 唐藝昕公演直播時胸口鎖骨泛紅，疑似皮膚病再度發作。

唐藝昕公演直播時胸口鎖骨泛紅，疑似皮膚病再度發作。 重點二： 她在高壓排練與連續舞台下，情緒激動後紅斑更加明顯。

她在高壓排練與連續舞台下，情緒激動後紅斑更加明顯。 重點三：過去因產後皮膚病困擾多年，今年四月才找到有效藥物控制。

中國女星唐藝昕近日在「乘風2026」第四次公演直播，被發現胸口、鎖骨及手臂出現大面積泛紅，在拉票環節情緒激動落淚後，紅斑更明顯，讓「唐藝昕疑似皮膚病復發」迅速登上熱搜。許多網友看得既心疼又佩服，紛紛喊話希望她把身體健康放在第一位。

四公首次擔任隊長的唐藝昕，不僅需要兼顧團隊訓練與舞台呈現，還面臨短時間內連排三個舞台的高強度挑戰。據悉，她在三公期間就曾因皮膚泛紅並被診斷為過敏問題，尚未恢復便投入新一輪排練。外界猜測，長時間高壓訓練、情緒波動及免疫力 下降，可能讓唐藝昕皮膚出現狀況。

唐藝昕曾在節目中透露，自2023年生女後便罹患不明原因皮膚病，反覆出現增厚、破損與紅腫等症狀，嚴重時甚至無法化妝遮蓋。由於始終找不到明確病因，她輾轉求醫多年，病情時好時壞，也因此大幅減少演藝工作，一度陷入容貌焦慮。

直到今年4月，唐藝昕找到能有效控制病情的藥物，狀態逐漸穩定，才帶著「想大幹一場」的心情重返舞台。然而高強度的賽程似乎再次考驗著她的身體。

唐藝昕曾透露，自己因病反覆懷疑「我是不是變醜了」時，老公張若昀總是溫柔鼓勵：「還是很好看。」並主動分擔育兒與家務，陪伴她度過求醫與復健過程。

唐藝昕因在熱播劇「後宮甄嬛傳」飾演「祺嬪」一角迅速走紅。（取材自微博）