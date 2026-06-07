我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

強勁需求+4年最吃緊庫存 紐約房租飆漲 短期恐居高不下

夏日戶外活動旺季 紐約州府提醒安全守則不可少

公演直播時胸口大面積紅斑 唐藝昕「疑皮膚病復發」

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
唐藝昕公演時胸口紅了一大片。（視頻截圖）
唐藝昕公演時胸口紅了一大片。（視頻截圖）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：唐藝昕公演直播時胸口鎖骨泛紅，疑似皮膚病再度發作。
  • 重點二：她在高壓排練與連續舞台下，情緒激動後紅斑更加明顯。
  • 重點三：過去因產後皮膚病困擾多年，今年四月才找到有效藥物控制。

中國女星唐藝昕近日在「乘風2026」第四次公演直播，被發現胸口、鎖骨及手臂出現大面積泛紅，在拉票環節情緒激動落淚後，紅斑更明顯，讓「唐藝昕疑似皮膚病復發」迅速登上熱搜。許多網友看得既心疼又佩服，紛紛喊話希望她把身體健康放在第一位。

四公首次擔任隊長的唐藝昕，不僅需要兼顧團隊訓練與舞台呈現，還面臨短時間內連排三個舞台的高強度挑戰。據悉，她在三公期間就曾因皮膚泛紅並被診斷為過敏問題，尚未恢復便投入新一輪排練。外界猜測，長時間高壓訓練、情緒波動及免疫力下降，可能讓唐藝昕皮膚出現狀況。

唐藝昕曾在節目中透露，自2023年生女後便罹患不明原因皮膚病，反覆出現增厚、破損與紅腫等症狀，嚴重時甚至無法化妝遮蓋。由於始終找不到明確病因，她輾轉求醫多年，病情時好時壞，也因此大幅減少演藝工作，一度陷入容貌焦慮。

直到今年4月，唐藝昕找到能有效控制病情的藥物，狀態逐漸穩定，才帶著「想大幹一場」的心情重返舞台。然而高強度的賽程似乎再次考驗著她的身體。

唐藝昕曾透露，自己因病反覆懷疑「我是不是變醜了」時，老公張若昀總是溫柔鼓勵：「還是很好看。」並主動分擔育兒與家務，陪伴她度過求醫與復健過程。

唐藝昕因在熱播劇「後宮甄嬛傳」飾演「祺嬪」一角迅速走紅。（取材自微博）
唐藝昕因在熱播劇「後宮甄嬛傳」飾演「祺嬪」一角迅速走紅。（取材自微博）

精華 FAQ

  • 她在胸口、鎖骨與手臂出現大面積泛紅，尤其拉票時情緒激動落淚後更明顯，因此迅速引發網友關注，並登上相關熱搜討論。

  • 因為她先前三公時就曾皮膚泛紅並被判定為過敏，加上此次又在高壓排練、連續舞台與情緒波動後出現紅斑，讓外界懷疑病情再度受到影響。

  • 她曾透露自2023年生女後罹患不明原因皮膚病，長期反覆紅腫破損，今年4月才找到可控制病情的藥物，狀態穩定後才重返舞台。

免疫力

上一則

霸凌同劇女星? 佘詩曼：沒多餘精力參與「勾心鬥角」

延伸閱讀

曾沛慈喉嚨突惡化腫到換人唱 粉絲怒轟「浪姐」太辛苦

曾沛慈喉嚨突惡化腫到換人唱 粉絲怒轟「浪姐」太辛苦
孫儷拍戲中暑頭暈噁心 生氣著急過頭「眼血管爆裂出血」

孫儷拍戲中暑頭暈噁心 生氣著急過頭「眼血管爆裂出血」
腎結石引爆敗血休克 温嵐出院首曝病危內幕：死離我好近

腎結石引爆敗血休克 温嵐出院首曝病危內幕：死離我好近
精采唱跳果然是女團出身… 張月當浪姐 只為撕掉「林有有」標籤

精采唱跳果然是女團出身… 張月當浪姐 只為撕掉「林有有」標籤

熱門新聞

喻虹淵淡出演藝圈13年首公開露面。（青春期影視提供）

喻虹淵嫁周渝民淡出10年回歸 二度就業親揭沒婚禮、不生二胎原因

2026-06-01 17:50
黃仁勳（右）遠遠就注意到張熙恩。（取材自張熙恩IG）

黃仁勳一眼看見了 言承旭舊愛高舉肖像畫 獲唯一簽名合照樂瘋

2026-06-04 08:15
黃百璐（右）今年初放手讓兒女離開德國跟著爸爸赴美。（取材自臉書）

名模華麗轉身變德國工程師 黃百璐年薪9萬美元 放手兒女赴美

2026-05-30 18:04
鍾楚紅罕見現身，絲毫不隱藏臉上的皺紋。(摘自小紅書)

66歲鍾楚紅罕見露面 眼袋、魚尾紋全被拍「優雅老去」範本

2026-06-03 18:43
台灣火舞藝術家楊立微，讓世界看到台灣。（取材自comingtrue_firegroup IG）

台灣火舞殺進「英國達人秀」決賽 難度最高演出全場集氣 結果出爐

2026-05-30 19:08
劉德華的愛妻朱麗蒨現身超市買東西，一頭黑髮令人羨慕。（取材自微博）

劉德華60歲妻狀態曝光 朱麗蒨超市被捕獲 濃密黑髮網驚：根本少女

2026-05-31 21:50

超人氣

更多 >
在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲

在日失蹤奧本大學20歲學生 遺體於京都山區尋獲
川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現

川普移民新規開始奏效 綠卡收補件潮湧現
川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度

川普親自遊說推「夏令時間永久化」考驗黨內忠誠度
林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」

林書豪受邀赴NBA總決賽第3、4戰 或上安東尼節目「破冰」
槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝

槍聲連發 俄亥俄州爆大規模槍擊12人中彈 民眾驚慌逃命畫面曝