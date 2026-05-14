網瘋傳何炅將開演唱會 工作室打假：沒通知我們啊？

何炅否認要開演唱會的消息。（取材自微博）

近日，網上突然傳出何炅將舉辦個人演唱會的消息，演唱會名稱「梔子花又開」，快樂家族全員參與嘉賓演出。消息登上熱搜後，引來大量網友催促開票、加場的期待。何炅工作室幽默反問「演唱會？沒通知我們啊」一句話直接否認傳聞，被網友戲稱為史上最神速打假。

網傳的消息指出，何炅的個人演唱會已進入報備審批階段，演唱會名稱呼應他2004年的代表作，主打青春懷舊路線。更有網友腦補出嘉賓陣容，包括快樂家族全員（如謝娜、李維嘉）及撒貝寧（實現雙北合體），甚至安排了主持團隊，引發全網熱議。

在何炅光速闢謠之後，網友不但沒有失望，反而激發了玩哏的熱情。不少網友留言表示「氣氛已烘托到位，不如將錯就錯辦一個」、「現在通知也來得及」，甚至調侃「全網比正主先知道自己要開演唱會」、「何炅演唱會沒通知何炅」。

網友發現何炅並非只有「梔子花開」一首代表作，他曾發行過「可以愛」、「漫遊」、「自己」三張個人專輯及約50首單曲，這樣的曲目數量，完全可以應付開演唱會的需求。此前謝娜的演唱會上，何炅也到場支持並合唱「梔子花開」。

由於何炅在圈內人緣極廣，主持國民度極高，網友肯定半個娛樂圈都會來捧場，演唱會後台的花籃一定「摞成山」，嘉賓陣容堪比巨型內娛團建活動，何炅肯定能把演唱會唱成「微博之夜」的規模。