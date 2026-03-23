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「逐玉」穿幫鏡頭多、情節不合邏輯 網：邊看邊找彩蛋

娛樂新聞組／綜合報導
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重傷臥床的張凌赫，不合邏輯地敞開窗戶。(取材自微博)
重傷臥床的張凌赫，不合邏輯地敞開窗戶。(取材自微博)

由張凌赫、田曦薇主演的古裝愛情劇「逐玉」自播出以來，話題隨著熱度不斷攀升。不過，在收視飆高下，竟意外掀起一股「抓穿幫」以及「情節不合邏輯」熱潮，各種荒謬畫面在網上瘋傳。

從網友揪出的穿幫畫面中可見，劇中不僅出現臨演戴著醫療用口罩、戴眼鏡滑平板的男性工作人員，還有古裝婚服上掛著未剪掉的吊牌、酒樓灶台下清晰可見現代瓦斯爐開關，甚至在一幕修水壩的場景中，有臨演阿伯拿著饅頭「假吃」僅碰觸嘴唇做做樣子，種種荒謬細節全被鏡頭記錄下來。

有趣的是，這些穿幫鏡頭的討論意外揭露不同平台的片源差異，有網友比對後發現，在Netflix版本中出現的「眼鏡男滑平板」畫面，在同一天的愛奇藝版本中竟然已經消失，讓Netflix用戶自嘲是「次等公民」，笑虧別人看修正版，自己卻還在看原始未剪版本。

對於這些接連被發現的穿幫鏡頭，網友看法分歧。有人認為這是製作不夠嚴謹的表現，質疑「這麼大的製作怎麼會犯這種低級錯誤」；但也有不少粉絲抱持輕鬆態度，認為這些小插曲反而讓追劇過程更有趣，「邊看邊找彩蛋也是種樂趣」。

此外，也有觀眾對該劇的「邏輯」產生質疑，例如寒冬裡眾角色穿著單薄衣衫卻不會冷；下雪時屋內男主重傷臥床，卻還敞開所有窗戶；女主的豬肉鋪案板整潔如新，完全不見血漬髒污；雪夜露天洗碗手卻沒凍傷。諸多情節被網友調侃，「別帶腦子看，帶眼睛看就行」。

網友揪出臨演阿伯拿著饅頭「假吃」。(取材自微博)
網友揪出臨演阿伯拿著饅頭「假吃」。(取材自微博)

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