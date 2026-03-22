我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ChatGPT多角化財源 美國免費版與Go版將顯示廣告

史上最貴零食 1根奇多賣破8.7萬美元 只因外型...

張凌赫登ELLE封面 15分鐘銷售額千萬 95後男神第一人

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

中國男星張凌赫近日因出演古裝新劇「逐玉」暴紅，微博火速漲粉320萬。不僅如此，近日他還首登五大女刊之一「ELLE」4月封面，西裝、皮衣、牛仔三大造型，身高190公分的張凌赫在清冷破碎與復古質感風格間切換自如，帥得讓人移不開目光，開售15分鐘銷售額直衝1000萬元（人民幣，下同），刷新個人雜誌銷售紀錄，坐穩95後男演員時尚頂流位置。

張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

張凌赫憑藉搭檔田曦薇的古裝新劇「逐玉」人氣狂飆，他飾演武安侯謝征的造型帥氣挺拔，又痴心守候殺豬女田曦薇，讓他人氣狂飆，甚至跳級式封神，空降ELLE主刊封面，成為95後男演員第一人。

張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

封面以時空摺疊為核心，打造末日貴族敘事，據網易報導，張凌赫六款造型都很搶眼，殺瘋內娛，廢墟、荒漠搭配冷調光影與紅綢動態，科幻氛圍感拉滿。張凌赫駕馭西裝、皮衣、牛仔三大造型，攝影師許闖用低角度仰拍放大他身形優勢，側顏骨相立體出片，被讚鏡頭感滿分。

張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）
張凌赫首登「ELLE」封面。（取材自微博）

其中，他穿著縫滿粉色玫瑰的西裝造型，充滿花美男的魅力，與他扮武安侯時英挺帥氣相當不同， 還多了不少雌雄莫辨的神秘感，加上俊美臉龐，讓人移不開目光。另一套牛仔外套搭配襯衫造型，則是街頭與英倫紳士風格的撞擊，帥翻全網。他穿著淺色針織西裝外套，對著鏡中的身影呵氣，水氣在空間裡蔓延，造成有趣的視覺效果，肌肉在朦朧水氣中隱約可見，立刻掀起討論熱潮。

3月19日11:00，張凌赫「ELLE」4月刊封面正式開售，15分鐘銷售額直衝1000萬元，刷新個人雜誌銷售紀錄，以斷層戰績坐穩95後男演員時尚頂流位置。從待爆小生到影視、時尚、商務三線爆發，張凌赫用一本ELLE首封重新定義95生上限，也是新生代演員價值突圍的標誌性一刻。

上一則

謝金燕「大港」開唱合體豬哥亮 網讚：活久見

下一則

好萊塢女星瘋獵奇美容 鳥糞、鮮血統統塗上臉

延伸閱讀

練過舉重? 輕鬆背70公斤張凌赫 田曦薇「這麼說」

練過舉重? 輕鬆背70公斤張凌赫 田曦薇「這麼說」
一改霸氣演溫柔太后 58歲田麗喜歡「年紀感」

一改霸氣演溫柔太后 58歲田麗喜歡「年紀感」
張凌赫「逐玉」新造型撞臉齊天大聖 網：好帥又好笑

張凌赫「逐玉」新造型撞臉齊天大聖 網：好帥又好笑
李昀銳賽車服封神 熱搜閱讀量破億 被讚人形衣架子…

李昀銳賽車服封神 熱搜閱讀量破億 被讚人形衣架子…

熱門新聞

安海瑟薇(右)和時尚惡魔原型安娜溫圖一起頒發「最佳服裝設計」。（美聯社）

奧斯卡／安海瑟薇重返「穿著Prada的惡魔」 被女魔頭「當場無視」

2026-03-15 21:02
席德妮史威尼擁有傲人好身材。圖為她2025年12月15日出席電影「家弒服務」洛杉磯首映會。（路透）

美乳女神真實尺寸曝光 穿內衣火辣影片流出 嘆「大到很自卑」

2026-03-14 22:05
章子怡出席活動，整個人狀態完全不一樣。（取材自微博）

章子怡五官「全進化」超福態 網驚：完全認不出

2026-03-14 22:45
張晨光40年前是超商咖啡的首位代言人。（取材自臉書）

40年前首位台灣超商咖啡代言人是他 如今已成中國「爺圈天花板」

2026-03-14 23:35
姚晨曾被封為「微博女王」。(摘自姚晨微博)

姚晨2度離婚 昔爆「婚內出軌4次」超激烈情史被翻出

2026-03-16 22:04
孫燕姿在香港演唱會上的造型被部分網友吐槽造型「翻車」，稱服裝搭配讓她「小腹凸出像懷孕」。（取材自微博）

孫燕姿香港開唱造型翻車 網友調侃「小腹凸出像懷孕」

2026-03-15 07:00

超人氣

更多 >
專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華

專騙老鄉 亞裔選美皇后詐財千萬 生活奢華
穆勒辭世 川普：我很高興他死了

穆勒辭世 川普：我很高興他死了
全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水

全美機場安檢塞爆…馬斯克出手願替TSA發薪水
魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」

魏哲家獲亞大名譽博士 直言中國機器人「沒用」
川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場