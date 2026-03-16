孫燕姿在港開唱 造型被吐槽「小腹凸出像懷孕」

孫燕姿在香港演唱會上的造型被吐槽「小腹凸出像懷孕」。(取材自微博)

華語樂壇天后孫燕姿「就在日落以後」巡迴演唱會香港站首場演出，相隔12年再來港的孫燕姿賣力獻唱，並用粵語跟香港歌迷說，此行吃了很多香港美食，最愛的是「碗仔翅」。不過孫燕姿在演唱會上的造型引來一些歌迷和網友調侃「翻車」，稱服裝搭配讓她「胖到認不出」、「小腹凸出像懷孕」、「造型師出來挨打」。也有網友稱她的歌聲不再甜美，引來大批歌迷護航。

文匯報報導，孫燕姿的巡迴演唱會來到香港可容納5萬人的啟德主場館，陳奕迅、楊千嬅及炎明熹也捧場。孫燕姿先後獻唱多首經典歌，坐上飛船唱「風箏」，安可曲則是經典歌「天黑黑」和「Stefanie」，笑言在客輪上吃了很多香港的美食。

孫燕姿笑稱原來很多人不知她已有一對子女，大兒子的腳已經像船一樣大，最喜歡看到子女們沾沾自喜的樣子。

另據網易報導，孫燕姿的造型也引來熱議，有網友貼出照片吃驚問：「小腹凸起，又懷孕了？」認為服裝搭配造成視覺上的臃腫感，臉型變得圓潤，法令紋加深，身材明顯發福，甚至「胖到認不出」，調侃「是不是得罪了造型師」、「造型師差評，她哪有這麼胖」。

也有現場粉絲表示，雖然手臂略有肉感，但整體狀態良好，近距離觀察並未覺得網上描述的那麼誇張。

也有網友覺得能接受孫燕姿變胖，「但真接受不了，她站在舞台上唱歌時，嗓音已經沒有了曾經的甜美」，「這次她香港演唱會上嗓音真的不對啊，有種氣息上不去、咬牙切齒唱出來的感覺」。