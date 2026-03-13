「鏢人」監製讚于適等新生代有潛力 稱「電影已經回本」

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
于適在「鏢人」中的演出讓人印象深刻。（取材自微博）
于適在「鏢人」中的演出讓人印象深刻。（取材自微博）

電影「鏢人」監製兼編劇俞白眉，影評人汪海林、黃海鯤近日受訪時，對於「鏢人」上映以來的話題討論和票房表現均表示，這些年，隨著武打演員斷層，資本對武俠片的信心跌至谷底，「鏢人」可說是武俠片復興的拐點，並看好于適等年輕一代武打演員的潛力。

揚子晚報報導，俞白眉表示，武俠片的最大困境就是武打演員老了，過去十幾年，市場上都沒出現太多被大家熟知的武打明星，吳京和謝霆鋒幾乎是最後一代大家都認識的武打演員了，「基於此，我們做『鏢人』時，強烈提出要『以老帶新』」。

因此，「鏢人」啟用了于適等一批跨界演員，最終實現了破圈，得到業內外的一致肯定。影評人汪海林也表示，此種做法很難複製，「鏢人」可謂孤例，希望這些演員在創作周期內拍出「鏢人」續集。不過他也表示，從另一個方面也證明「武俠片的潛力還在」。

俞白眉表示，「武俠片要復興，就要培養更多的武打明星，于適、陳麗君、熊瑾怡、白那日蘇這一代，他們有無限可能」，他並明確表示，「鏢人」沒有賠錢，已經回本了，且越來越多的觀眾對這個題材產生興趣，每天都有觀眾來催更；汪海林更是建議，對武俠片的保護，要像對非遺一樣保護好。

謝霆鋒

小說改編──電影、電視劇、舞台劇(下)

AI將取代演員？葉璇不擔心：AI做不到體會人間疾苦

演員將被AI淘汰？ 葉璇不擔心：AI做不到體會人間疾苦

觀影說劇／親自向媽媽桑取經 鄭秀文化身夜總會霸總重拾菸癮

