果然是「行走的賀爾蒙」…朱亞文被野生捕獲 磁性嗓音超圈粉

娛樂新聞組／綜合報導
朱亞文一向有「行走的賀爾蒙」封號。(取材自微博)
憑藉電視劇「大生意人」、「太平年」又火了一把的大陸男星朱亞文，近日在上海被網友偶遇。他私服造型帥氣、眼神有光，被形容「每一步都像在拍電影」，不負「行走的賀爾蒙」封號。

近日，有網友在上海國際舞蹈中心大劇場門口巧遇朱亞文，只見他頭戴棒球帽，穿了羽絨外套，還帥氣的單手插在口袋中，從容中自帶氣場。偶遇朱亞文的網友還跟他聊了幾句，沒想到被他磁性嗓音圈粉。

據悉，這不是朱亞文第一次在上海被網友偶遇。

去年底，朱亞文與妻子沈佳妮多次被拍到在虹古路和水城路附近步行送女兒上學，兩人穿著樸素，並無助理隨行，跟一般普通家長無異。據悉，同路段也常有網友偶遇鄧超、孫儷等明星家長。

朱亞文近來作品不少，在「大生意人」中，他出演的「李成」將軍，是一個充滿悲劇色彩的角色。儘管不是男主角，但他演繹硬漢柔情，與向涵之演繹的生死虐戀成為全劇高光，人氣討論度甚至力壓主角群，被讚譽「實力派搶戲」。

歷史大劇「太平年」中，朱亞文飾演的趙匡胤以硬漢帝王形象獲稱「迷人的老祖宗」，戲外儒雅風格與劇中形成反差，讓他的人氣再度躍升。

世報陪您半世紀

延伸閱讀

熱門新聞

超人氣

