李現挪威拍極光…粉絲裝「沒看到」 網笑：韓商言回總部述職

娛樂新聞組／綜合報導
有網友在挪威偶遇李現。(取材自微博)
娛樂圈向來講求流量與話題，不少藝人恨不得將自己的食衣住行都曝光於社交平台，以提升自己的熱度，但大陸頂流男星李現卻反其道而行，常常獨自一人低調出行。近日，有網友在挪威特羅姆瑟纜車山頂偶遇李現與攝影部落客拍攝極光，他沒有大陣仗助理隨行，但帥氣模樣與優越身高還是被不少網友一眼認出。

從網上流出的照片可見，李現身穿綠色羽絨服，側顏線條俐落，可說是顏值與氣質雙在線，被讚「隨拍一拍就是大片」。雖然李現當場被不少遊客認出來，但大家默契選擇不打擾、不喧嘩，直到李現幫路人撿起不慎掉落的手套，一句「謝謝現哥」，才讓他知道自己早被認出來。

多名目擊者坦言，「露個眼睛就認出是他」，但粉絲自發性執行「保護李現偽裝計畫」，承諾「看到也裝不認識」。不少媒體肯定此舉是「不打擾的溫柔」。還有人說，「藝人不打擾我的生活，我也不打擾他的日常，這才是健康追星關係的起點」。

當晚，特羅姆瑟罕見爆發持續2小時的極光大秀。有網友稱，是因為「韓商言回總部述職，極光特地迎接」。據悉，李現在成名作「親愛的，熱愛的」中飾演的「韓商言」，正是挪威華裔。

合影好萊塢明星「甜茶」…關曉彤「巴掌臉」成焦點 網讚美得養眼

「開心沒公司管束」 王星越發赤膊慶生視頻 網嘲酒醒社死

稱沒有公司管束…王星越PO赤膊歡唱慶生影片 「酒醒後」火速刪除

張凌赫被控歧視東南亞人 發文道歉「這細節」被轟沒誠意

