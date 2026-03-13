我的頻道

NBA／是時候和「超人」說再見 霍華德宣布正式退休

川普對伊朗戰事說法反覆的背後真相：華府三股勢力拉鋸

合影「甜茶」 關曉彤巴掌臉被讚：美得養眼

娛樂新聞組／綜合報導
好萊塢男星「甜茶」(左)與大陸女星關曉彤合影。(取材自微博)
好萊塢男星「甜茶」提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet），今年憑電影「橫衝直闖」(Marty Supreme)入圍奧斯卡影帝，且呼聲極高，被看好有可能拿下生涯第一座小金人。近日，他到大陸宣傳新片，在北京「橫衝直闖」首映禮後台，與大陸女星關曉彤合影。照片流出後，不少網友被關曉彤的「巴掌臉」震驚，大讚「美得養眼」。

當天，關曉彤以嘉賓身分受邀出席「橫衝直闖」首映禮，她透過個人社交平台發布與「甜茶」握手合照。從照片中可見，關曉彤戴著黑色報童帽、穿休閒外套，甜茶則身穿休閒黑色西裝內搭同色V領衫。合照時，甜茶將身體微微傾向關曉彤，露出燦爛笑容；關曉彤則靦腆微笑，看起來有點害羞。

最讓網友訝異的是，關曉彤的「巴掌臉」竟然比「甜茶」整整小了一圈，獲讚「東方骨相優勢突出」、「美得養眼」、「氣場不輸好萊塢明星」。而兩人同框也被讚「跨國顏值強強聯動」、「高級感直接拉滿」。

還有網友提到，關曉彤近期在義大利米蘭接受全英文採訪，流利口語、從容表現一度獲得國際媒體高度讚賞，這次和「甜茶」合影，讓她的「國際範」形象再度提升。

除關曉彤外，彭昱暢、劉燁子女諾一和霓娜等也和「甜茶」互動，其中，彭昱暢的鄰家氣質與「甜茶」的文藝慵懶風格形成鮮明對比，獲粉絲肯定「雙帥氣場和諧」。「感覺半個內娛都在跟甜茶合照」，同步登上熱搜。甜茶也和乒乓球冠軍馬龍切磋球技，呼應其為新片苦練乒乓球七年的背景。

備用 彭昱暢(右)與「甜茶」同框獲粉絲肯定「雙帥氣場和諧」。(取材自微博)
好萊塢

