甩甜妹標籤…孫千「哭上熱搜」 觀眾喊「你這麼演我可要哭了」

娛樂新聞組／綜合報導
孫千的哭戲牽動觀眾的心。(取材自微博)
影視劇中的哭戲一向很考驗演技，近日，央視熱播劇「純真年代的愛情」中，女主角孫千的哭戲，以細膩的層次感、強烈共情力引發全網熱議，也讓孫千走出「甜妹」印象，演技獲得好評。

「純真年代的愛情」中，孫千飾演製帽廠女工費霓，她為了分房與上大學，照顧因救人受傷失憶的方穆揚（陳飛宇 飾），兩人隨後「領證」同居。劇中，「紅燒魚婚宴」、「大學夢碎」、「真相告白」三大名場面，將費霓的委屈、隱忍與倔強演繹得直擊人心。

「真相告白」那場戲中，孫千哽咽傾吐，「以前總覺得自己倒霉，現在才懂，這輩子所有的運氣都是為了遇見你」，戳中了無數人的淚點，尤其孫千以顫抖聲線、泛紅眼眶和懸而不落的淚珠，完成從委屈控訴到深情告白的情緒昇華，讓觀眾直呼「台詞每句顫音都是戲」、「光是看著就讓人忍不住跟著心疼」。

「孫千你這麼演我可要哭了」相關話題更是創下單日閱讀量破億，很多女性觀眾說，「從費霓身上看到自己的委屈與堅韌」。

19歲以演員身分出道的孫千，曾參與電影「我的青春都是你」，近年憑藉「風吹半夏」、「冬至」、「大生意人」漸漸攢露頭角，但一直甩不掉「甜妹」標籤。直到這次飾演女工費霓，被讚以自然靈動的演技，完美詮釋了70年代女工的堅韌與純真。

為了貼近角色，孫千還特意去了解70年代女工的生活狀態，觀察她們的言行舉止，就連糊紙盒、縫衣服這些日常動作，都演繹得無比自然。

孫千孫千走擺脫「甜妹」標籤，演技獲得好評。(取材自微博)
