吳京12歲兒一身肌肉 網驚呼：迷你版戰狼

娛樂新聞組╱綜合報導
吳京的12歲兒子吳滺(圖)一身肌肉。(取材自微博)
吳京的12歲兒子吳滺(圖)一身肌肉。(取材自微博)

大陸影星吳京憑「戰狼」系列電影，穩坐「億萬票房男星」之位，硬漢形象深入民心。近日，他與妻子謝楠的12歲兒子吳滺（小名「吳所謂」）於武術班的訓練片段曝光，舞動長槍有板有眼，網友誇讚他動作乾淨俐落，狠勁盡得爸爸真傳。此前，謝楠曾在微博曬出吳滺赤裸上身的肌肉照，網友就驚嘆「簡直就是迷你戰狼」。

有網友近日拍到謝楠陪同大兒子吳潞參加武術學習班，吳滺身背長槍，在教室內練習動作有模有樣，動作乾淨俐落，標準流暢，不少網友誇他優秀，稱虎父無犬子，感嘆「戰狼基因太強大了」，「不愧是武狀元的後代」。

事實上，吳京一向重視兒子的體能鍛煉。吳京曾公開表示，計畫讓兒子在25歲前掌握拳擊、散打、賽車、摩托車、游泳、足球、滑雪等多種技能，並強調從小注重體能訓練的重要性。其訓練目標包括培養「敢直面60噸坦克的硬核氣魄」，和達到一級運動員水平的體能標準。吳京認為武術不僅是強身健體的方式，更是傳遞堅持、尊重等精神的重要途徑。

謝楠常陪同兒子訓練，早在吳滺五年級時，謝楠曾在微博曬出其赤裸上身的肌肉照，笑言：「五年級小朋友的肌肉，我長在橢圓儀上也出不來的體脂」，被網友稱為「迷你版戰狼」。

吳京憑「戰狼」系列等電影，硬漢形象深入民心。(取材自微博)
吳京憑「戰狼」系列等電影,硬漢形象深入民心。(取材自微博)

