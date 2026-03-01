迪麗熱巴全維語受訪珍貴畫面流出 網友只顧盯著臉看

我的頻道

娛樂新聞組／綜合報導
迪麗熱巴2013年維語受訪，獲讚母語交流更溫柔。(取材自微博)
迪麗熱巴2013年維語受訪，獲讚母語交流更溫柔。(取材自微博)

大陸女星迪麗熱巴2013年拍攝電視劇「阿娜爾罕」期間，一段全維語採訪近日被挖出，她以流利母語暢談表演初心，稱自己愈來愈喜歡演員這職業。當時化著淡妝的熱巴，言談真摯，不少網友在看採訪視頻時直呼，那時代沒有濾鏡，照樣掩蓋不住美女的事實。

21歲迪麗熱巴接受全維語採訪的珍貴畫面，近日突然在網上流傳，播放量迅速破百萬，相關話題上了微博熱搜，後續引發「從『阿娜爾罕』重新認識她」的懷舊熱潮。視頻中的熱巴被網友形容「溫柔軟萌」、「眼睛亮亮如繁星」。

有網友認為，母語採訪讓觀眾更直觀感受到中國多民族文化的融合感染力，同時呼應熱巴近年「文化使者」身分（如春晚串聯川疆元素）。還有網友稱，熱巴漢語水平優異，許多觀眾忽直言「忘了她不是漢族」、「維語才是第一語言」；其普通話與維語的音色差異也引發好奇，網友感嘆「劇中配音角色原聲吐字清晰，但母語交流更顯溫柔」。 

由於早期視頻少濾鏡，熱巴的原生美感被網友稱「一句沒聽懂，完全被臉硬控」、「好忙啊，忙著看臉，又想看採訪」、「糯嘰嘰的可愛寶寶」、「淡妝與微捲長髮也掩蓋不住是女神的事實」，稱讚她從藝十餘年「純粹未改」。

迪麗熱巴出道以來，美貌一直受關注。(取材自微博)
迪麗熱巴出道以來，美貌一直受關注。(取材自微博)

迪麗熱巴

楊冪、谷愛凌「頂級社交圈同框」 全網喊：好嬌啊小幂

75歲劉曉慶擁吻小30歲男星畫面流出 網暈倒：慶奶收手吧

范冰冰曬賀年照 巨型紅寶超吸睛 「乍看還以為是手表」

新科金馬影后范冰冰秀財力「巨型紅寶石」手鐲貴氣逼人

