簡約髮型封神…驚豔米蘭時裝周 肖戰「順產頭」被讚爆

娛樂新聞組／綜合報導
肖戰未經燙染、造型的「順產頭」，被網友讚爆。(取材自臉書)
肖戰順產頭」衝上微博熱搜，還意外成了網路熱梗。原來大陸男星肖戰在2026年米蘭時裝周Gucci大秀上，以一頭自然垂落的直順黑髮亮相讓人驚豔。當其他明星還在捲髮膠厚度和髮色炫度時，肖戰僅憑一個未經燙染、無厚重造型品的簡約髮型，就被網友封神，讚其「重新定義顏值上限」。

網易報導，「順產頭」並不是醫學術語，是源於南韓流行的「乖巧直髮」審美，特指未經刻意打理、自然服貼的直髮。肖戰此次在Gucci秀場，一身全黑風衣搭配「原生」髮型，再架上墨鏡，瞬間塑造「冷感貴公子」形象。由於效果驚豔，網友火速「借詞造句」，把這個標籤焊在他身上。

對此，肖戰僅簡單回應：「我只是順毛而已」。

不過這個看似簡單的髮型，對骨相的要求嚴苛，想駕馭，必須滿足三條件：顱頂必須飽滿，從頭頂到髮際線的弧度要優越；頭包臉比例要佳，頭骨寬度得大於顴骨；下頜線還得清晰立體，才能撐起側面輪廓。

而肖戰被網友戲稱為「順產頭最嚴厲的父親」，意思是這髮型在普通人身上就是「災難現場」，他卻能輕鬆駕馭。更絕的是造型帶來的反差魅力：戴墨鏡時氣場冷冽疏離，摘下墨鏡後，少年感撲面而來，完成了「Daddy與Baby」的無縫切換。

業內分析，肖戰這場「髮型實驗」很可能帶動「順產頭」成為流行風向標，進一步推動時尚界簡約造型的趨勢。

