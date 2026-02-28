王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

中國頂流男星王一博近日捲入一場網路爆料風波。微博 於2月27日流傳消息指出，王一博疑似與富家千金綦美合低調交往，甚至有號稱是兩人之間的私密對話紀錄在網路曝光，內容涉及對多名演藝圈藝人的負面評論，迅速引發熱議。

相關爆料中，不僅指王一博與綦美合關係曖昧，還稱對話內容出現對其他藝人外型與穿搭的嘲諷言論，像是吐槽關曉彤配不上名牌打扮，酸蔡徐坤 、程瀟等人的穿搭很土，甚至連一起爆紅的肖戰也逃不過他的批評，引發部分網友質疑其私下言行，話題一度登上熱搜。

對此，王一博所屬經紀公司「樂華娛樂」於2月28日緊急發表聲明，嚴正否認所有指控，強調網路流傳的戀情爆料及聊天截圖均屬「嚴重不實內容」，為造謠者惡意捏造。公司同時表示，已完成相關證據蒐集並委請律師處理，將依法追究侵權責任，並要求相關平台立即刪除不實訊息。

樂華娛樂也呼籲外界理性看待網路傳言，切勿轉傳未經查證的內容，以免造成當事人名譽受損。聲明發布後，不少粉絲表態支持，認為此次風波屬於典型網路造謠事件，應交由法律途徑處理。

王一博過去以男團UNIQ成員身分出道，後憑藉影視作品累積高人氣，尤其主演網劇「陳情令」後聲勢大漲，穩坐一線男星行列，感情動向長期備受關注。此次事件因牽涉多位藝人與未經證實的對話內容，使輿論迅速升溫，目前仍以經紀公司聲明為主要官方回應。