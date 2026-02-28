我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

以色列媒體稱伊朗最高領袖哈米尼身亡 川普證實

王一博遭爆秘戀富家千金流出私密對話 還開酸肖戰「人設崩壞」

記者陳穎／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)
王一博男團出身，人氣一直很旺。(摘自微博)

中國頂流男星王一博近日捲入一場網路爆料風波。微博於2月27日流傳消息指出，王一博疑似與富家千金綦美合低調交往，甚至有號稱是兩人之間的私密對話紀錄在網路曝光，內容涉及對多名演藝圈藝人的負面評論，迅速引發熱議。

相關爆料中，不僅指王一博與綦美合關係曖昧，還稱對話內容出現對其他藝人外型與穿搭的嘲諷言論，像是吐槽關曉彤配不上名牌打扮，酸蔡徐坤、程瀟等人的穿搭很土，甚至連一起爆紅的肖戰也逃不過他的批評，引發部分網友質疑其私下言行，話題一度登上熱搜。

對此，王一博所屬經紀公司「樂華娛樂」於2月28日緊急發表聲明，嚴正否認所有指控，強調網路流傳的戀情爆料及聊天截圖均屬「嚴重不實內容」，為造謠者惡意捏造。公司同時表示，已完成相關證據蒐集並委請律師處理，將依法追究侵權責任，並要求相關平台立即刪除不實訊息。

樂華娛樂也呼籲外界理性看待網路傳言，切勿轉傳未經查證的內容，以免造成當事人名譽受損。聲明發布後，不少粉絲表態支持，認為此次風波屬於典型網路造謠事件，應交由法律途徑處理。

王一博過去以男團UNIQ成員身分出道，後憑藉影視作品累積高人氣，尤其主演網劇「陳情令」後聲勢大漲，穩坐一線男星行列，感情動向長期備受關注。此次事件因牽涉多位藝人與未經證實的對話內容，使輿論迅速升溫，目前仍以經紀公司聲明為主要官方回應。

世報陪您半世紀

微博 蔡徐坤

上一則

瑪格麗特庫利自曝「我喜歡演反派」 著迷危險與不可預測

延伸閱讀

狂粉跟車甩不掉 白鹿索性下車「正面對決」

狂粉跟車甩不掉 白鹿索性下車「正面對決」
孔慶東宣稱漢服根本不存在 罵支持者是畜生、皇漢雜種

孔慶東宣稱漢服根本不存在 罵支持者是畜生、皇漢雜種
「回到未來」男星遭指家暴6大罪 前女友控「性奴剝削勞力」

「回到未來」男星遭指家暴6大罪 前女友控「性奴剝削勞力」
新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手

新加坡緊貼共撐傘…黃曉明爆新戀情 新歡疑小22歲歌手

熱門新聞

歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
湯唯獲網友大讚有正義感。微博

回北京娘家遇插隊者…湯唯霸氣呵斥 9歲女兒意外成亮點

2026-02-25 07:00

超人氣

更多 >
不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」

不用清潔劑 廚房一小物就能擦除水龍頭水垢「潔亮好閃」
華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死

華裔三寶爸遇小車禍 索保險信息遭對方冷血撞死
疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復

疑與437女有性關係 前NASA亞裔員工遭多女友組團報復
20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂

20萬投入年金產品換現金流 退休族高枕無憂
伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握

伊朗反擊美以聯手空襲行動 局勢發展一文掌握