導演施壓？ 楊洋才傳因陰陽劇本棄演 沒幾天就復工

楊洋現身「不讓江山」開機時，手部骨折引起關注。(取材自微博)

去年憑藉「凡人修仙傳」成功「去油」、重回頂流的大陸男星楊洋，近日重返劇組，參演古裝新劇「不讓江山」。不過，開機時他被發現左手骨折，開拍第二天，更被拍到拉著行李離開劇組，一度傳出陰陽劇本令他不滿拒演。但時隔沒幾日，楊洋又被發現回到橫店復工 ，甚至傳出導演親赴北京施壓。

楊洋1月時提前進組參加武術訓練時，不慎發生意外，導致左手意外骨折。「不讓江山」2月22日開機時，他的骨折仍未痊癒，因此傳出劇方批准他休病假5天。沒想到才休了三天，劇組就要求立即返橫店復工，網傳導演費振翔親自赴北京帶人。

「不讓江山」開拍之初即傳出劇組涉提供「陰陽劇本」，以及劇組資源分配不均，力捧男二、男三，連角色妝造概念圖都顯示，男女主角的造型都很簡單，遠不及男二、男三的華麗多變，引發粉絲懷疑這部劇是藉男主捧男二和男三。

隨著楊洋被拍到帶著大批行李離開劇組的照片，一度傳出他棄演。但事後傳出，他只是請假5天養傷。

對此，劇組發布聲明，否認「陰陽劇本」、「私下加戲」，強調全體演員劇本一致。對於楊洋在進組前手部受傷，已第一時間和團隊溝通，並已根據實際情況調整行程。楊洋工作室也回應，「所有聲音皆因熱愛」，承諾與劇組持續溝通並為楊洋角色保駕護航。

不過，楊洋返回橫店劇組時，在機場被發現帽子戴得很低、瀏海遮住眼睛，「包緊緊」模樣和他平時裝扮大不同，甚至有網友猜測楊洋是否因不願意服從被毆，但多數人否定此番猜測，直指「都這個咖位了，還能被欺負」，相關話題引發熱議。