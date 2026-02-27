「鏢人」帶動武俠熱潮…吳京系列力作「刀」正悄悄啟動

吳京曾多次表達對突破中國動作類型片局限的強烈意願。(取材自微博)

由吳京監製並主演的傳統老派武俠電影「鏢人」熱映之際，他潛心籌備多年的另一部武俠力作「刀」，也被很多網友關注到。據悉，「刀」早於2023年就完成備案公示。

揚子晚報報導，從國家電影局官網查詢看到，電影「刀」由編劇賀馨執筆，備案單位為北京登峰國際文化傳播有限公司。故事講述一個殺豬少年為討一句公道，僅憑一把殺豬刀在以刀論英雄、名刀林立的世界裡，怒挑官匪權勢，血戰悍匪「十八斬」，生闖水底刀陣，勇挫五大頂級刀客，威震百刀。他一刀激起百刀叱吒風雲，但終不敵一把溫柔「簪刀」。

從此前曝光的信息可見，「刀」是吳京籌劃已久的系列動作電影「刀槍劍棍長南太」的首部作品。吳京透露，該系列預計拍攝7部，以「風花雪夜江湖海」7個場景為主題，力圖在傳統武俠類型中探索新表達。

早在2023年3月，「刀」便亮相第27屆香港 國際影視展；2024年11月，「刀」還入圍了金雞創投主單元路演，製片人現場透露，影片計畫於2026年正式發行，目前正尋求與青年導演及新人動作主演合作，不排除衝擊大檔期的可能。

吳京從在2024年受訪時透露，他的系列動作新電影「刀槍劍棍長南太」的首部即為「刀」，當時劇本已修改至第四稿。他坦言，「因為得對得起觀眾，如果沒有新的東西呈現出來，拿出手就太丟人了」。在多次公開採訪中，吳京都表達了對突破中國動作類型片局限的強烈意願。