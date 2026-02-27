我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞將主持安理會會議 創國家領袖配偶首例

「少女時代」成員閃婚 男方經紀公司證實：已登記

年代劇開春齊發…「歲月有情時」被讚溫暖人情味比愛情更好看

娛樂新聞組／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃景瑜(右)、關曉彤在「歲月有情時」中穿起高中校服。(取材自微博)
黃景瑜(右)、關曉彤在「歲月有情時」中穿起高中校服。(取材自微博)

2026馬年新春，從「好好的時光」裡的重組家庭溫情，到「純真年代的愛情」里的青澀愛戀，再到「歲月有情時」中的熱血堅守，三部年代劇都在書寫平凡人的奮鬥與堅守，引起不少觀眾共鳴。其中，由黃景瑜、關曉彤、徐若晗、王天辰主演的「歲月有情時」，被讚溫暖人情味比愛情更好看。

「歲月有情時」改編自潘一擲的小說「子弟」，以20世紀90年代東北鐵城工業轉型為背景，講述「張小滿」（黃景瑜飾演）、「嚴曉丹」（關曉彤飾演）和「夏雷」（王天辰飾演）3位「廠礦子弟」隨著工廠沒落，遠赴他鄉謀生，最終重返故鄉投身建設的成長歷程，3人從朋友到戀人，最後成為沒有血緣的親人。

一向演出硬漢軍警等角色的黃景瑜，在「歲月有情時」中罕見穿起校服演繹高中生，但被調侃「像偷穿小孩衣服的保安」，還有人質疑「瘦弱少年+被校霸欺負」設定太違和。不過，他在第四集「奶奶葬禮哭戲」中，展現三重情緒遞進的演技，獲讚「生活化演技落地」。

而關曉彤素顏工裝造型獲讚「年代劇適配度滿分」，潑水護友的颯爽、追警車連喊十聲「小滿」的嘶啞戲立住「虎妞」人設。

該劇精準復刻90年代東北廠區生活，透過1比1實地搭建、1400件老物件及公共澡堂、糧票制度等生活化場景，觸發觀眾集體懷舊，有東北觀眾直言，「瞬間穿回童年」，還有人大讚工廠食堂的鋁飯盒、紅磚家屬樓等細節相當接地氣。

年代劇之所以能成為優勢、長久受歡迎，在於它能跨越時空，讓每一代人都能在其中找到情感共鳴，讀懂歲月的厚重。年代劇能成為新春合家歡熱門，核心在於其扎根平凡、連接代際。它不僅是長輩的懷舊載體，更是年輕人讀懂父輩的窗口。

世報陪您半世紀

北鐵

上一則

少女時代Tiffany閃婚 卞耀漢經紀公司證實：第一時間與粉絲分享喜訊

延伸閱讀

四搭孟子義破局… 李昀銳新劇改搭趙露思姊姊 全網看好

四搭孟子義破局… 李昀銳新劇改搭趙露思姊姊 全網看好
白鹿、孟子義等50明星 為何赴大孤山祈福？ 于正發文解釋

白鹿、孟子義等50明星 為何赴大孤山祈福？ 于正發文解釋
一月劇集網播量TOP10 「驕陽似我」排第四、「玉茗茶骨」追劇停不下

一月劇集網播量TOP10 「驕陽似我」排第四、「玉茗茶骨」追劇停不下
內娛兵王黃景瑜要飛天 網友扯王一博「天塌了」？

內娛兵王黃景瑜要飛天 網友扯王一博「天塌了」？

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
向華強和向太活躍於社群。(摘自微博)

向華強身家500億港幣 震撼宣布遺產全交郭碧婷「小兒子一毛都不給」

2026-02-25 20:48
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校

文革少年逃離大陸 赴美成企業家 捐3000萬報答母校
滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘

滬女懷疑丈夫出軌 花9000元雇人追蹤…「私家偵探」下場慘
可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元

可負擔健保擬降保費 調高自付額個人1.5萬、家庭3.1萬元
新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤

新政：綠卡持有者多福利受限 恐遭突擊檢查 旅行也跟蹤
獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴

獨家╱中國女留學生陳屍浴缸 兇嫌被指性生活粗暴