我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

黎智英欺詐罪上訴成功獲撤罪 估出獄時間提前

川普關稅現況一次看：稅率、報復、退稅與下一步

吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
短劇「錦繡安然」的宣傳海報。(取材自微博)
短劇「錦繡安然」的宣傳海報。(取材自微博)

75歲的劉曉慶在短劇「錦繡安然」中飾演少女角色，並與46歲男演員金珈上演吻戲片段，引發全網熱議。同期她還主演短劇「武則天傳奇」，以75歲高齡再演14歲武則天，全程拒用替身。「慶奶」在短劇賽道上的拚搏有目共睹，她還一度放話「一年拍10部」，但是吻戲與扮少女仍然讓不少觀眾破防，吐槽「慶奶您收手吧」。

「錦繡安然」講述繡娘蘇婉清在男權壟斷的商業環境中重振祖傳繡法的故事，她憑藉傳家典籍「針譜要略」和商業思維，集結女性匠人聯盟打破行業壟斷，最終將非遺刺繡技藝公之於世 。

劉曉慶與小30歲的男演員金珈拍攝桃花樹下的吻戲，劇組採用重度柔光濾鏡弱化視覺年齡差，劉曉慶主動以「小雞啄米式」親吻，並經過反覆排練和多角度拍攝以追求最佳效果。

75歲的劉曉慶在短劇中飾演少女角色。(取材自微博)
75歲的劉曉慶在短劇中飾演少女角色。(取材自微博)

對於75歲的她挑戰16歲角色，劇組用金箔點綴皺紋強調「威嚴感」，拒絕強行少女化妝容。然而爭議歸爭議，「錦繡安然」的熱度確實爆了。數據顯示，該劇單日播放量突破1億次。

對於演出爭議，劉曉慶曾強調吻戲是「劇情需要的專業工作」，反擊年齡偏見，她也表示過「現在正是闖事業的年紀」，早前她受訪時曾被問及是否擔心被說「裝嫩」，她回應：「我不是在裝嫩，我是在演戲，角色沒有年齡大小，只有演得像不像」。

雖然不少人被吻戲「辣眼睛」，該戲男演員金珈還因為點讚了「工傷」帖子引關注。但還是有不少觀眾支持「慶奶」的演出，留言「給慶奶來個小鮮肉」、「真親啊，男的賺到了」、「能親慶帝真是他的榮幸」。

75歲的劉曉慶（左）在短劇中飾演少女角色。(取材自微博)
75歲的劉曉慶（左）在短劇中飾演少女角色。(取材自微博)

世報陪您半世紀

劉曉慶

上一則

布蘭妮在家中熱舞 詭異眼神讓人發毛 露點嚇壞老粉

下一則

17組藝人獲提名「搖滾名人堂」 柯林斯、夏奇拉…首次晉升

延伸閱讀

寒流衝擊地鐵治安 紐約犯罪增17% 華裔少女遭無故襲擊

寒流衝擊地鐵治安 紐約犯罪增17% 華裔少女遭無故襲擊
電動車擦撞變全武行 河南夫妻當街毆打15歲少女致昏迷

電動車擦撞變全武行 河南夫妻當街毆打15歲少女致昏迷
耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔

耿大勇38歲放棄鐵飯碗逐夢 從鍋爐工變劉曉慶搭檔
從鍋爐工到劉曉慶搭檔… 短劇演員耿大勇：年少曾想當明星

從鍋爐工到劉曉慶搭檔… 短劇演員耿大勇：年少曾想當明星

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28
81歲的袁和平(左起)、91歲的張鑫炎、88歲的吳彬堪稱華語武俠電影「活化石」。(取材自微博)

加起來260歲… 「鏢人」最大彩蛋是這3老人同框？ 武俠劇迷看哭了

2026-02-22 21:33

超人氣

更多 >
蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯

蓋茲認了與2俄女婚外情：與艾普斯坦往來犯大錯
新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除

新制及大又美法影響 屋主可享的8稅收扣除
川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面

川普發表國情咨文 CNN民調：近3分之2觀眾反應正面
川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？

川普國情咨文宣布要為民眾推出的新版退休計畫是什麼？
紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡

紐約華裔指揮教師路邊換輪胎 遭車撞亡