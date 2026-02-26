吻戲破防…75歲劉曉慶「錦繡安然」再演少女 網：慶奶收手吧

短劇「錦繡安然」的宣傳海報。(取材自微博)

75歲的劉曉慶 在短劇「錦繡安然」中飾演少女角色，並與46歲男演員金珈上演吻戲片段，引發全網熱議。同期她還主演短劇「武則天傳奇」，以75歲高齡再演14歲武則天，全程拒用替身。「慶奶」在短劇賽道上的拚搏有目共睹，她還一度放話「一年拍10部」，但是吻戲與扮少女仍然讓不少觀眾破防，吐槽「慶奶您收手吧」。

「錦繡安然」講述繡娘蘇婉清在男權壟斷的商業環境中重振祖傳繡法的故事，她憑藉傳家典籍「針譜要略」和商業思維，集結女性匠人聯盟打破行業壟斷，最終將非遺刺繡技藝公之於世 。

劉曉慶與小30歲的男演員金珈拍攝桃花樹下的吻戲，劇組採用重度柔光濾鏡弱化視覺年齡差，劉曉慶主動以「小雞啄米式」親吻，並經過反覆排練和多角度拍攝以追求最佳效果。

75歲的劉曉慶在短劇中飾演少女角色。(取材自微博)

對於75歲的她挑戰16歲角色，劇組用金箔點綴皺紋強調「威嚴感」，拒絕強行少女化妝容。然而爭議歸爭議，「錦繡安然」的熱度確實爆了。數據顯示，該劇單日播放量突破1億次。

對於演出爭議，劉曉慶曾強調吻戲是「劇情需要的專業工作」，反擊年齡偏見，她也表示過「現在正是闖事業的年紀」，早前她受訪時曾被問及是否擔心被說「裝嫩」，她回應：「我不是在裝嫩，我是在演戲，角色沒有年齡大小，只有演得像不像」。