成龍「父子同框」疑破冰…曾認太嚴厲 逼走房祖名

成龍罕見鬆口談及與兒子房祖名多年來的疏離關係。(路透資料照片)

動作巨星成龍 罕見鬆口談及與兒子房祖名多年來的疏離關係，坦言過去深信「嚴父出孝子」，卻在無形中把父子關係推向冰點。日前兩人被目擊在義大利 米蘭同框現身，互動自然，畫面曝光後被解讀為父子關係已悄悄破冰。

成龍曾回憶，自己年輕時忙於工作，對兒子的教育方式偏向高壓與責備，「每次見到就是罵，從來沒有一句好話」，即使在父親節或生日接到房祖名來電，他也沒有流露溫情，反而指責對方只在特定節日才想起父親，甚至語氣嚴厲地掛上電話，長期下來，父子間的距離愈拉愈遠。

他坦承，這樣的相處模式讓房祖名逐漸心生畏懼，從原本一年打一通電話問候，到後來幾乎不再聯絡。「我真的錯了，原來教育不是這樣子」，成龍不僅向兒子道歉，更直言直到年紀漸長，才意識到所謂的嚴厲，其實只是築起一道道高牆，把親情隔絕在外。