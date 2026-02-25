我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

成龍「父子同框」疑破冰…曾認太嚴厲 逼走房祖名

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
成龍罕見鬆口談及與兒子房祖名多年來的疏離關係。(路透資料照片)
成龍罕見鬆口談及與兒子房祖名多年來的疏離關係。(路透資料照片)

動作巨星成龍罕見鬆口談及與兒子房祖名多年來的疏離關係，坦言過去深信「嚴父出孝子」，卻在無形中把父子關係推向冰點。日前兩人被目擊在義大利米蘭同框現身，互動自然，畫面曝光後被解讀為父子關係已悄悄破冰。

成龍曾回憶，自己年輕時忙於工作，對兒子的教育方式偏向高壓與責備，「每次見到就是罵，從來沒有一句好話」，即使在父親節或生日接到房祖名來電，他也沒有流露溫情，反而指責對方只在特定節日才想起父親，甚至語氣嚴厲地掛上電話，長期下來，父子間的距離愈拉愈遠。

他坦承，這樣的相處模式讓房祖名逐漸心生畏懼，從原本一年打一通電話問候，到後來幾乎不再聯絡。「我真的錯了，原來教育不是這樣子」，成龍不僅向兒子道歉，更直言直到年紀漸長，才意識到所謂的嚴厲，其實只是築起一道道高牆，把親情隔絕在外。

如今的他選擇放下威嚴與控制，給兒子更多空間與自由，也學著用更平和的方式面對親情。成龍表示，當不再執著於對錯與掌控，反而感受到前所未有的輕鬆與釋懷，並把這分轉變與體悟，投注在他熱愛的電影中。

房祖名是成龍獨子。(取材自Instagram)
房祖名是成龍獨子。(取材自Instagram)

世報陪您半世紀

成龍 義大利

上一則

紅毯驚豔… 67歲莎嬸回春 凍齡美膚比2024年還年輕

下一則

躁鬰症20年 「霹靂校園」勞勃卡拉定71歲自殺身亡

延伸閱讀

成龍認錯 窒息式教育「逼走房祖名」父子米蘭罕同框

成龍認錯 窒息式教育「逼走房祖名」父子米蘭罕同框
成龍11度登春晚 與萊諾李奇合唱「We Are the World」

成龍11度登春晚 與萊諾李奇合唱「We Are the World」
成龍自曝ENFJ人格 念錯「愛你老已」網笑翻

成龍自曝ENFJ人格 念錯「愛你老已」網笑翻
成龍自曝ENFJ人格 「愛你老己」錯念「老已」笑翻全場

成龍自曝ENFJ人格 「愛你老己」錯念「老已」笑翻全場

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶