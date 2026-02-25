章子怡新片爆換角？ 傳吳慷仁政治因素出局

我的頻道

記者廖福生╱綜合報導
章子怡首度自導自演的新片「游過海岸一百米」，傳男主角吳慷仁遭換角。(取材自微博)
章子怡首度自導自演的新片「游過海岸一百米」，傳男主角吳慷仁遭換角。(取材自微博)

金馬影后章子怡首度自導自演的新片「游過海岸一百米」即將開拍，先前陸媒傳出，該片男主角由台灣演員吳慷仁擔綱，男配角則是趙又廷，女配角則由曾獲金馬女配的文淇演出，但近日被爆料，因考量到政治立場，劇組已悄悄換角，改由「逆愛」走紅的28歲男星田栩寧扛男主角。

「游過海岸一百米」劇情設定為一段橫跨大陸、台灣兩岸尋親的故事，即使眾多陸媒都揭露男主角是吳慷仁，但演員名單始終未獲劇組證實。之所以有換角傳言，起因是章子怡突然關注田栩寧的社群帳號，外界因而猜測劇組打算改由田栩寧演男主角。

另有說法指出，田栩寧已進組拍攝，且不排除田栩寧、吳慷仁兩人同片演出的可能，但相關訊息仍待官方公布。其實在吳慷仁接演男主角的消息曝光後，不少網友認為，吳慷仁因政治立場並不適合出演該片。

吳慷仁自2009年憑電視劇「下一站幸福」打開知名度，活躍於台灣影視圈，並連續獲金馬、金鐘等獎項肯定。2024年9月，他宣布赴大陸發展，事業重心轉往大陸市場。

不過他進軍大陸的首部作品「執迷」曾傳出政治立場爭議，導致拍攝進度受影響，後續已恢復拍攝。

吳慷仁在赴大陸發展後，並未受到輿論影響，反而積極經營小紅書、微博等平台，嘗試拓展當地觀眾群，逐步累積關注度。

章子怡首度自導自演的新片「游過海岸一百米」，傳男主角吳慷仁遭換角。(取材自微博)
章子怡首度自導自演的新片「游過海岸一百米」，傳男主角吳慷仁遭換角。(取材自微博)

吳慷仁 章子怡 趙又廷

怕得罪川普？「忌念日」疑暗諷極權 遭電影發行商冷處理

阿湯哥主動聯絡妮可基嫚 兩人世紀破冰全為這件事

章子怡新片「游過海岸一百米」爆換人 吳慷仁政治因素出局 鮮肉上陣

養傷？拒演？ 新劇才開機就傳「陰陽劇本」…楊洋拖行李離開劇組

遲不進劇組原因曝光 趙露思：「再出錯這輩子不拍戲」

捕獲野生章子怡 女兒暴風抽高 曝膽量超齡

