我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文啟動展銷模式 高喊「贏太多」拚選情翻盤

「屁股癢癢」別再硬撐 醫師揭：清太乾淨也可能出事

「真愛藏不住」 粉絲一喊王菲 謝霆鋒就甜笑

娛樂新聞組╱綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
酷帥的謝霆鋒只要聽到王菲的名字，就會當場害羞起來。(取材自微博)
酷帥的謝霆鋒只要聽到王菲的名字，就會當場害羞起來。(取材自微博)

由袁和平執導、吳京監製兼主演的賀歲電影「鏢人：風起大漠」，大年初一上映以來，票房破8億，成功超越「射雕英雄傳：俠之大者」，頂登中國武俠片票房冠軍。該片演員之一的謝霆鋒，近日現身深圳宣傳，而聽見圍觀民眾高喊天后王菲名字時，他突然害羞笑場，自然流露的反應甜翻一票網友。

香港01報導，染了一頭金髮，身穿電影「鏢人」宣傳服的謝霆鋒現身深圳，引來大批粉絲追星。在行走時，有民眾向他高喊「王菲」，沒想到，謝霆鋒當場忍不住害羞笑了起來，流露靦腆笑容，讓不少網友直呼「太甜了」、「真愛藏不住」、「感受到他與王菲的幸福感」。

其實，謝霆鋒不是第一次被捕捉到面對王菲相關話題時，就會出現抿嘴偷笑、耳根泛紅、眼神閃躲等微表情，「真情流露」的反應，被解讀是自然流露的反應。

謝霆鋒與王菲在2014年「世紀復合」，至今已穩定交往逾10年。這些年來，他們曾傳出分手，但屢屢不攻自破。例如2020年兩人傳出分手，之後就被媒體到謝霆鋒在王菲家過夜；2021年二人亦被拍到一起參加朋友聚餐，飯後兩人牽手走出餐廳；2023年則被拍到牽手現身北京機場等，兩人感情看來相當穩定。

世報陪您半世紀

王菲 謝霆鋒 香港

上一則

躁鬰症20年 「霹靂校園」勞勃卡拉定71歲自殺身亡

下一則

怕得罪川普？「忌念日」疑暗諷極權 遭電影發行商冷處理

延伸閱讀

謝霆鋒深圳宣傳「鏢人」 聽到民眾喊這個名字…下一秒笑場了

謝霆鋒深圳宣傳「鏢人」 聽到民眾喊這個名字…下一秒笑場了
王菲春晚同款「洗衣凝珠」耳環暴紅 平替款被掃空

王菲春晚同款「洗衣凝珠」耳環暴紅 平替款被掃空
冷門歌被王菲在春晚唱紅 原唱：她讓這首歌充滿神性

冷門歌被王菲在春晚唱紅 原唱：她讓這首歌充滿神性
王菲戴「洗衣凝珠」耳環上春晚 飾品市場同款被掃空

王菲戴「洗衣凝珠」耳環上春晚 飾品市場同款被掃空

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
改編自同名小說的「流水迢迢」由任嘉倫、李蘭迪主演。(取材自微博)

原著粉也大讚 6部「古裝改編劇」口碑發酵

2026-02-18 01:28

超人氣

更多 >
美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

美政府早警告 紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略
WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼

WSJ：美國某些普羅大眾擁抱中式生活 華裔美國人看傻眼
好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架

好吃到讓人有「求婚」衝動的義麵 好市多剛上架
兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金

兩位奧運冰后 劉美賢與山口同來自東灣、20歲摘金
六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶

六旬華男遊客夜闖LA遊民區 遭圍攻手機被搶