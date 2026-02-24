我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普國情咨文演說前 民調不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

美國冰球奪金 為何高舉13號球衣 這兩個小孩是誰？

年味淡？ 劉德華「恭喜發財」賣場不唱了 網：解凍失敗

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
劉德華演唱的「恭喜發財」曾是賣場每年必放的歌曲。(取材自微博)
劉德華演唱的「恭喜發財」曾是賣場每年必放的歌曲。(取材自微博)

每逢過年期間，各大商場就會開始循環播放港星劉德華演唱的「恭喜發財」，但近日有網友發現，這首連續多年響徹賣場的歌曲，今年竟然在公共場所「靜音」了，「今年的年味已經淡到劉德華都解凍失敗了」相關話題登上熱搜。

自2005年春晚首唱後，「恭喜發財」在春節期間必在商場高頻循環播放，被網友戲稱為劉德華「解凍上崗」的標誌性儀式，旋律一響即象徵年味啟動。連劉德華本人曾笑稱，「每年逃不掉去超市上班」，並強調歌曲傳遞祝福的初心未變。

不過，許多網友反應，今年過年超市集體都不放恭喜發財了，連有著膾炙人口歌詞「財神到，財神到，好心得好報」、「好一朵迎春花，人人都愛它」的粵語歌「財神到」和「迎春花」，今年也一樣沉寂了。

不少網友調侃，「曾經被大家嫌棄吵得不行的音樂，沒了它過年還真不是個味兒」。

有律師解讀，是因為隨意播放會侵犯音樂著作權，實體店為控制成本，改用免費音樂或改編版；還有人說，是歌詞存在爭議，「祝女孩嫁個好男孩」等歌詞不符合性別平等觀念，跟不上時代的進步。

據悉，「劉德華解凍」一詞來自美國女歌手瑪麗亞凱莉演唱的聖誕神曲「All I Want For Christmas Is You」，每年只要聖誕節臨近，歌迷便笑說「瑪麗亞凱莉即將解凍」，網友將此衍生到劉德華的「恭喜發財」上。

世報陪您半世紀

劉德華 聖誕節 春節

上一則

大衛鮑伊女兒遭父親強迫荒野治療 全裸搜身、上廁所被監控

下一則

麥可B喬丹頒獎遭妥瑞症賓客爆粗口 BAFTA和BBC道歉 

延伸閱讀

賣場不放「恭喜發財」神曲？ 劉德華「解凍失敗」上熱搜 背後原因是…

賣場不放「恭喜發財」神曲？ 劉德華「解凍失敗」上熱搜 背後原因是…
鄭秀文：劉德華很單純 重心全在家人…有點社交恐懼症

鄭秀文：劉德華很單純 重心全在家人…有點社交恐懼症
「劉德華」網友家包餃子？網瘋AI拜年短片 專家：小心侵害肖像權

「劉德華」網友家包餃子？網瘋AI拜年短片 專家：小心侵害肖像權
AI生成星爺視頻大量傳播 經紀人質疑侵權：平台不管嗎？

AI生成星爺視頻大量傳播 經紀人質疑侵權：平台不管嗎？

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11

超人氣

更多 >
賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃

賀劉美賢摘金 屋崙冰淇淋店送她終身免費吃
年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元

年輕華男靠這些招數 詐騙數百萬美元
道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延

道瓊一度重摔逾800點 關稅動盪和AI焦慮蔓延
毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂

毒梟遭擊斃…墨西哥頻發大規模暴力 美觀光客驚魂
暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課

暴風雪襲紐新康3州 紐約市長下「禁足令」 全市2019年來首停課