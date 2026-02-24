年味淡？ 劉德華「恭喜發財」賣場不唱了 網：解凍失敗

劉德華演唱的「恭喜發財」曾是賣場每年必放的歌曲。(取材自微博)

每逢過年期間，各大商場就會開始循環播放港星劉德華 演唱的「恭喜發財」，但近日有網友發現，這首連續多年響徹賣場的歌曲，今年竟然在公共場所「靜音」了，「今年的年味已經淡到劉德華都解凍失敗了」相關話題登上熱搜。

自2005年春晚首唱後，「恭喜發財」在春節 期間必在商場高頻循環播放，被網友戲稱為劉德華「解凍上崗」的標誌性儀式，旋律一響即象徵年味啟動。連劉德華本人曾笑稱，「每年逃不掉去超市上班」，並強調歌曲傳遞祝福的初心未變。

不過，許多網友反應，今年過年超市集體都不放恭喜發財了，連有著膾炙人口歌詞「財神到，財神到，好心得好報」、「好一朵迎春花，人人都愛它」的粵語歌「財神到」和「迎春花」，今年也一樣沉寂了。

不少網友調侃，「曾經被大家嫌棄吵得不行的音樂，沒了它過年還真不是個味兒」。

有律師解讀，是因為隨意播放會侵犯音樂著作權，實體店為控制成本，改用免費音樂或改編版；還有人說，是歌詞存在爭議，「祝女孩嫁個好男孩」等歌詞不符合性別平等觀念，跟不上時代的進步。

據悉，「劉德華解凍」一詞來自美國女歌手瑪麗亞凱莉演唱的聖誕神曲「All I Want For Christmas Is You」，每年只要聖誕節 臨近，歌迷便笑說「瑪麗亞凱莉即將解凍」，網友將此衍生到劉德華的「恭喜發財」上。