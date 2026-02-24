成龍認錯 窒息式教育「逼走房祖名」父子米蘭罕同框

我的頻道

記者陳穎／即時報導
成龍和房祖名近日在義大利罕見同框。(取材自微博)
成龍和房祖名近日在義大利罕見同框。(取材自微博)

國際影壇巨星成龍近日現身義大利米蘭，與兒子房祖名罕見同框亮相。父子自然互動、氣氛融洽的畫面曝光後，引發網友熱議，也被外界解讀為多年來緊張關係逐步修復的重要象徵。

成龍與妻子林鳳嬌育有一子房祖名。過去外界普遍認為父子情深，然而成龍曾公開坦言，自己長年以嚴厲方式教育兒子，不論私下見面或公開場合，經常責備對方，導致房祖名從「一年打一通電話」到後來幾乎不敢主動聯繫，父子關係一度降至冰點。

此次在米蘭活動中，房祖名以黑色造型隨行，主動協助招呼賓客、展現沉穩氣質。父子還一同前往奧運場館觀賞花式滑冰比賽，成龍更親自鼓勵哈薩克金牌選手米哈伊爾謝德羅夫（Mikhail Shaidorov），並與多國選手合影留念。房祖名亦在社群平台分享為父親側拍的畫面，顯示兩人長時間相處、互動自然。

成龍日前宣傳電影「過家家」時，也談及片中父子和解橋段，坦言讓他回想起自己與房祖名的過往。他透露，過去即使兒子在父親節或自己生日打電話祝賀，他仍會責備對方「不該只在特別日子才聯絡」，甚至直接掛斷電話。這種「嚴父出孝子」的教育觀念，最終讓父子漸行漸遠，也讓他多年後深感愧疚。

成龍近日常分享親子互動日常。(路透)
成龍近日常分享親子互動日常。(路透)

成龍 義大利 哈薩克

