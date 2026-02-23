伊能靜牽老公街頭放閃 「大衣吊牌沒剪」被虧：要退貨嗎？

我的頻道

記者陳慧貞／綜合報導
伊能靜與老公秦昊現身瀋陽逛街。（取材自微博）
伊能靜與老公秦昊現身瀋陽逛街。（取材自微博）

伊能靜與小10歲演員秦昊結婚10年，育有一女「米粒」，婚姻生活幸福美滿，近日夫妻倆被拍到現身瀋陽，兩人手挽著手逛街相當恩愛，豈料，伊能靜穿著大衣悠閑逛街的身影，卻被意外捕捉到「吊牌沒剪」的畫面，迅速在網路掀起關注。

過年期間，伊能靜和老公秦昊到瀋陽逛街曬恩愛，2人毫無掩飾牽手同行的甜蜜模樣，所到之處皆引來逛街人潮拿起手機拍照，沒想到當天身穿一件白色大衣的伊能靜，卻被捕捉到疑似衣角掛著吊牌沒剪，就這樣晃了整條街，讓不少網友不禁想起近日在中國掀起的「買衣服不剪吊牌、穿完就退貨」的相關風波討論，引來大批網友留言：「7日要退貨？」相關討論瞬間在網路炸開。

伊能靜衣服未剪吊牌穿出門，引來網友多元解讀，也有部分網友為她緩頰，認為她可能是因為太喜歡剛購入的新大衣，急著穿出門才忘記剪掉吊牌，留言笑稱：「有沒有可能是忘了，我今年已經忘記摘兩次了」，也有人判斷可能是「品牌贊助還要還回去」，留言：「要嘛就是贊助，要嘛就是現買現穿，忘記摘也很正常。」還有人說：「過年期間不易動剪刀針線？」、「估計忘記了，我也會有迷糊的時候」，直呼明星現身公開場合穿贊助服很正常。

伊能靜與老公秦昊牽手甜蜜逛街，大衣吊牌沒剪被抓包。（取材自微博）
伊能靜與老公秦昊牽手甜蜜逛街，大衣吊牌沒剪被抓包。（取材自微博）

伊能靜 秦昊

