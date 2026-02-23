「星河入夢」票房遇冷 導演哽咽致歉 王鶴棣挨酸「扛不起來」

科幻電影「星河入夢」由王鶴棣擔綱。(取材自微博)

由王鶴棣 、宋茜 主演的科幻電影「星河入夢」，在2026年春節 檔上映後遇冷，6天票房僅7621.9萬，3.5億製作成本恐難以回收。近日，該片導演韓延攜主創路演時，一度哽咽表示，「對不起團隊和觀眾，但總要有人做不一樣的事」，一旁的王鶴棣被發現也濕了眼眶。

「星河入夢」以「良夢系統」為核心，打造15種風格迥異的夢境場景，涵蓋賽博龐克、水墨國風、復古港風等，單場景最高容納50萬細節元素，且耗費730天打磨14.6萬幀特效畫面。

不過，「星河入夢」排片呈現斷崖式下跌，首日7.3%，隔日驟降至3.9%，後續維持在3.5%左右，但8成場次為早8時前或晚11點時的「無效時段」，黃金場占比不到3.8%

王鶴棣在路演現場時表示，「上映後我迫切地想去電影院看，搜最近的影院，是第二天早上9時半的一場，在此希望多多給我們小星河一些機會」，宋茜也表示，希望能有更多朋友可以走進影院來看「星河入夢」。

「星河入夢」票房低迷是排片問題嗎？有網友點出，「檔期錯配才是根本死穴」。眾所周知，春節檔重點是合家歡；老少咸宜，科幻冒險電影「星河入夢」卻主打「年輕人特供科幻爽片」。韓延曾稱，「星河入夢」定檔前，就有人勸他，在春節檔上映，該片就只能是其他影片的炮灰。然而影片的定檔，並不是他們主創團隊說了就算。