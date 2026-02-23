2025票選TOP10甜寵劇 趙露思、陳偉霆「許我耀眼」排第1

趙露思、陳偉霆「許我耀眼」獲得許多觀眾青睞。（取材自微博）

在古裝大戲口碑失利的2025年，反倒是多部都市甜寵現偶劇異軍突起。有網路媒體整理微博網友票選結果，列出2025年最好看的甜寵愛情劇TOP10，從話題度、嗑CP氛圍到現實共鳴，皆成為討論焦點。不少網路過來人建議，不妨在新春期間好好追劇，一次甜個夠。

第一名毫無懸念由趙露思 、陳偉霆「許我耀眼」奪得。劇情以「假面夫妻、相愛相殺」開局，女主許妍野心與謊言交織，與男主沈皓明在婚姻裡互探底牌、層層反轉，節奏緊湊還帶懸疑感；後段追妻火葬場與豪門狗血張力十足。網友普遍認為「許我耀眼」不只甜，更有戲劇爆點與情感拉扯，是2025年最讓人欲罷不能的甜寵代表作。該劇總播放量達15.51億。

第2名是白敬亭、章若楠 主演的「難哄」，改編自竹已大IP，上線後就常駐熱搜榜。但劇評兩極，有人嫌節奏慢、甜度偏晚，但也有人大讚導演營造的情緒與畫面氛圍，從陰鬱到回甜的鋪陳讓CP越嗑越上頭，成功替兩位主演再添人氣。「難哄」連續登頂雲合、燈塔等平台榜單。

第三名則是趙今麥、宋威龍主演的大熱劇「驕陽似我」。

第4名由張凌赫、徐若晗「愛你」拿下，走中醫男主與失眠女患者的醫患戀，小甜劇套路不算新，但勝在氛圍感到位。男主「中醫蘇感」與顏值加成成為最大賣點，口碑穩定，也被視為同期對打中意外耐看的作品。

第5名「白色橄欖樹」由陳哲遠、梁潔主演，改編自人氣小說，描述爆破工程師與女記者在異國動盪中相戀、分離再重逢的虐戀故事。劇版被批節奏掌控與質感不足、甚至被形容為低配版「太陽的後裔」，但仍以深刻的情感傷口與治癒線默默圈住一批劇迷。

榜單第6到第10名依序為虞書欣、林一「噓，國王在冬眠」、檀健次、李蘭迪 「濾鏡」、劉浩存、王安宇「陷入我們的熱戀」、陳飛宇、莊達菲「吃飯跑步和戀愛」、王安宇、王玉雯「值得愛」。其中「噓，國王在冬眠」走高糖治癒路線、靠主演人氣衝出話題；「濾鏡」以可變外貌的奇幻設定取勝，穩定演技與7.3分評價獲好評；「陷入我們的熱戀」雖是大IP卻因CP感與借位吻戲引發爭議；「吃飯跑步和戀愛」被吐槽選角與情節巧合過多；「值得愛」則以18年青春現實感與文藝調性收穫特定族群喜愛。