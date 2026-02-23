我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

海關將停徵IEEPA關稅 美東時間24日凌晨0時起生效

大年初七被稱為「人日」 今天3不做「不富也安康」

2025票選TOP10甜寵劇 趙露思、陳偉霆「許我耀眼」排第1

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
趙露思、陳偉霆「許我耀眼」獲得許多觀眾青睞。（取材自微博）
趙露思、陳偉霆「許我耀眼」獲得許多觀眾青睞。（取材自微博）

在古裝大戲口碑失利的2025年，反倒是多部都市甜寵現偶劇異軍突起。有網路媒體整理微博網友票選結果，列出2025年最好看的甜寵愛情劇TOP10，從話題度、嗑CP氛圍到現實共鳴，皆成為討論焦點。不少網路過來人建議，不妨在新春期間好好追劇，一次甜個夠。

第一名毫無懸念由趙露思、陳偉霆「許我耀眼」奪得。劇情以「假面夫妻、相愛相殺」開局，女主許妍野心與謊言交織，與男主沈皓明在婚姻裡互探底牌、層層反轉，節奏緊湊還帶懸疑感；後段追妻火葬場與豪門狗血張力十足。網友普遍認為「許我耀眼」不只甜，更有戲劇爆點與情感拉扯，是2025年最讓人欲罷不能的甜寵代表作。該劇總播放量達15.51億。

第2名是白敬亭、章若楠主演的「難哄」，改編自竹已大IP，上線後就常駐熱搜榜。但劇評兩極，有人嫌節奏慢、甜度偏晚，但也有人大讚導演營造的情緒與畫面氛圍，從陰鬱到回甜的鋪陳讓CP越嗑越上頭，成功替兩位主演再添人氣。「難哄」連續登頂雲合、燈塔等平台榜單。

第三名則是趙今麥、宋威龍主演的大熱劇「驕陽似我」。

第4名由張凌赫、徐若晗「愛你」拿下，走中醫男主與失眠女患者的醫患戀，小甜劇套路不算新，但勝在氛圍感到位。男主「中醫蘇感」與顏值加成成為最大賣點，口碑穩定，也被視為同期對打中意外耐看的作品。

第5名「白色橄欖樹」由陳哲遠、梁潔主演，改編自人氣小說，描述爆破工程師與女記者在異國動盪中相戀、分離再重逢的虐戀故事。劇版被批節奏掌控與質感不足、甚至被形容為低配版「太陽的後裔」，但仍以深刻的情感傷口與治癒線默默圈住一批劇迷。

榜單第6到第10名依序為虞書欣、林一「噓，國王在冬眠」、檀健次、李蘭迪「濾鏡」、劉浩存、王安宇「陷入我們的熱戀」、陳飛宇、莊達菲「吃飯跑步和戀愛」、王安宇、王玉雯「值得愛」。其中「噓，國王在冬眠」走高糖治癒路線、靠主演人氣衝出話題；「濾鏡」以可變外貌的奇幻設定取勝，穩定演技與7.3分評價獲好評；「陷入我們的熱戀」雖是大IP卻因CP感與借位吻戲引發爭議；「吃飯跑步和戀愛」被吐槽選角與情節巧合過多；「值得愛」則以18年青春現實感與文藝調性收穫特定族群喜愛。

世報陪您半世紀

章若楠 趙露思 李蘭迪

上一則

何妤玟赴泰國考頌缽證照 上課全靠英文考驗聽力

下一則

大腸癌纏身6年又患腦瘤 日搖滾天團「月之海」鼓手驟逝

延伸閱讀

曾被黃曉明說「不知是誰」 陳偉霆逆襲成頂流

曾被黃曉明說「不知是誰」 陳偉霆逆襲成頂流
復合？炒作？宋軼打卡白敬亭同款餐廳 粉絲護主吵上熱搜

復合？炒作？宋軼打卡白敬亭同款餐廳 粉絲護主吵上熱搜
「驕陽似我」爆火 宋威龍、趙今麥 傳二搭古裝劇

「驕陽似我」爆火 宋威龍、趙今麥 傳二搭古裝劇
「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

「驕陽似我」爆火後…宋威龍、趙今麥傳二搭古裝劇 網提醒「一件事」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
歐陽妮妮一家人拍全家福，傅娟（左圖前排中）難得露臉。（取材自歐陽妮妮Instagram）

63歲傅娟升格當外婆 全家福高清照難得曝光

2026-02-22 02:00

超人氣

更多 >
最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮

最高法院救了川普一把 CNN：封殺對等關稅是送上大禮
谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她

谷愛凌奪金後得知外婆逝世噩耗 哽咽：我昨晚還夢到了她
國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關

國安部：今起暫停機場TSA Pre、Global Entry快速通關
黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人

黎智英遭判20年 女兒公開致函谷愛凌 籲發揮影響力促中放人
懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋

懸賞1萬元 濟南長21米、高7米「巨型鰲魚」飛了 全網急尋