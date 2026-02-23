嗓子自帶混響泉水音…李雲霄「鏢人」扮燕子娘 網友記住了

我的頻道

娛樂新聞組／即時報導
李雲霄飾演的燕子娘風情與俠氣兼具。(取材自微博)
李雲霄飾演的燕子娘風情與俠氣兼具。(取材自微博)

由由袁和平執導，吳京、謝霆鋒李連杰等人主演的「鏢人」近日正在熱映。片中，戲分不多的「女囚」燕子娘憑藉風情與俠氣兼具的演繹，讓人驚艷。不少網友發文稱，春節檔令人過目不忘的女性角色是「燕子娘」李雲霄。

揚子晚報報導，在「鏢人」中，燕子娘戲分不算多，卻是全場8成的笑點擔當，在緊張的打戲間隙給了觀眾恰到好處的喘息。很多觀眾表示，美艷、機靈、灑脫、調皮，一著急就飆出江南口音——這樣的燕子娘，怎麼能不讓人印象深刻？

「燕子娘的嗓子絕了，自帶混響泉水音」，這是很多觀眾最直觀的感受。作為國家一級越劇演員，李雲霄把鼻腔共鳴的技巧用在了電影台詞上，聲線兼具「酥骨魅力」與穿透力，在嘈雜打鬥中，聲音依然清晰。那句「小郎君你一路總不解風情」，尾音婉轉處暗藏譏誚，市井嬌嗔與機警並存。

更絕的是，明明有深厚的戲曲功底，她卻做到了「去戲曲化」自然轉換。沒有刻板的戲腔，只有生活化的口語節奏。連與她搭戲的孫藝洲都驚嘆，「發音位置獨特卻毫無戲腔痕跡」。

另外，片中燕子娘始終佩戴鐐銬，李雲霄將其轉化為「唯一武器」和自由象徵。她強調鐐銬是塑造角色的關鍵道具，甚至因高溫拍攝時衣著單薄，調侃「自己最幸運」。吳京則評價她的表演「像狸貓般靈動」，是「自由的天花板」

有網友表示，燕子娘與此前的角色金鑲玉不同，但也不必做比較，燕子娘是江湖颯爽俠女與江南風韻美嬌娘的奇妙結合。請鐵匠砍腳鏈那場戲，奔放又凶巴巴的眼神，真讓人看得心跳加速。

李連杰 春節 謝霆鋒

