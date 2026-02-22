周慧敏、梁家輝合照引發回憶殺 網友喊：神仙同框

梁家輝、周慧敏合照。（取材自微博）

58歲香港 女星周慧敏在春晚表演節目「立春」時，因後台人員密集且行程緊湊，未能與同組其他八位女藝人相遇，但巧合的是，她的休息室與梁家輝、梁詠琪及蘇有朋 相鄰，四人利用彩排間隙匆忙拍了合照。周慧敏在社交平台感慨「大家出出入入難得拍到一張合照」 ，梁家輝與周慧敏合照引發一波回憶殺，有網友驚呼，「兩人狀態都太好了，歲月在他們身上彷彿只是打了個照面」。

綜合媒體報導，「梁家輝周慧敏合照」話題登上熱搜，網友以「驚現神仙同框」、「回憶殺」等廣泛傳播，喚醒大眾對兩人經典角色的記憶，例如周慧敏在「大時代」中的「慳妹」、梁家輝在「寒戰」中的李文彬。許多人感慨：「30多年前他們正紅時我還年輕，如今我已老去，他們依然從容」。

周慧敏在微博 發文中，特別提及近期觀看梁家輝主演的電影「捕風追影」和「風林火山」，稱讚其「演技真的棒棒」。此外，她看到粉絲對其與梁詠琪合照的調侃「當慳妹遇上高妹」，笑稱「就要大抱一個囉」，展現親和力。