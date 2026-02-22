我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

張柏芝霸氣寵員工 春節放「帶薪假」1個月

記者陳穎／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
張柏芝人美也很大方。(取材自微博)
張柏芝人美也很大方。(取材自微博)

香港女神張柏芝近年綜藝、直播帶貨邀約不斷，還經營自創時裝品牌See Ceci Street，人氣與身價同步飆升。適逢農曆春節，她再度展現「霸氣老闆」風範，竟主動停工，讓員工帶薪休假一整個月回鄉過年，引發熱議。

據港媒「東網」報導，張柏芝不僅為員工準備大紅包，還推掉整個2月工作行程，直接送上「一個月有薪年假」作為新年禮物，希望大家能好好陪伴家人，消息曝光後迅速登上微博熱搜，不少網友直呼：「這老闆我可以！」、「真的替打工人著想」、「人美心更美」、「還缺人嗎？」

至於她本人，近日則被目擊現身澳洲，為即將升大學的兒子謝振軒打理生活細節，也帶著小兒子張禮承到室內遊樂場享受母子時光，不少當地網友巧遇後表示，女神私下親民沒架子，相當接地氣。

生活愜意之餘，張柏芝也在IG幽默自嘲：「在這裡20多天就快變成保齡球一樣了」，笑稱回到香港後要立刻減肥、以最佳狀態開工。事業得意、家庭幸福，又對員工大方貼心，難怪被網友封為「最暖老闆代表」。

此外，大年初三陳凱韻（甘比）在小紅書分享與66歲香港女星鍾楚紅及大女兒劉秀樺（Josephine）一同觀賞鄭秀文新片「夜王」的合照，鍾楚紅的最新狀態曝光，再度掀起討論。

照片中，鍾楚紅頂著淡妝、俏麗短髮，手拿電影票對鏡頭燦笑，氣色極佳。她臉上保有自然紋路，卻絲毫不掩優雅氣質，多年來堅持不做醫美、不整形，被網友盛讚「真正的凍齡女神」、「歲月從不敗美人」。

鍾楚紅剛迎來66歲生日。她19歲參選香港小姐，雖僅獲第4名，試鏡無線電視也失利，卻因前輩劉松仁賞識踏入影壇。陸續演出「薄荷咖啡」、「男與女」、「流氓大亨」等作品，多次入圍香港電影金像獎，奠定一線女星地位。

她1991年與廣告才子朱家鼎在美國完婚，婚後三年選擇息影，全心投入家庭。她曾坦言：「一個人有所得必有所失，我只能花百分之百的精力做好一件事。」無奈朱家鼎於2007年因大腸癌辭世，她在喪禮上深情寫下：「你給了我人生最精彩的20年。」此後她選擇不再婚，認為這段婚姻已足夠一生珍藏。

鍾楚紅(右起)和甘比及甘比大女兒劉秀樺一起看電影。(取材自小紅書)
鍾楚紅(右起)和甘比及甘比大女兒劉秀樺一起看電影。(取材自小紅書)
鍾楚紅每次露面都掀起凍齡話題。(取材自Instagram)
鍾楚紅每次露面都掀起凍齡話題。(取材自Instagram)

世報陪您半世紀

香港 鍾楚紅 張柏芝

上一則

「肺還沒準備好」 抒情歌手巴瑞曼尼洛取消多場演唱

下一則

楊冪第8次登時尚芭莎 三刷開季刊創紀錄

延伸閱讀

張柏芝霸氣讓員工帶薪放假1個月 女神自嘲：過年吃成保齡球

張柏芝霸氣讓員工帶薪放假1個月 女神自嘲：過年吃成保齡球
松柏之家春節宴 長者玩樂好開心

松柏之家春節宴 長者玩樂好開心
謝賢前女友Coco：欣賞不來謝霆鋒的帥 他的身材沒爹好

謝賢前女友Coco：欣賞不來謝霆鋒的帥 他的身材沒爹好
張柏芝1人拎近10件行李 飛雪梨陪大兒子讀書

張柏芝1人拎近10件行李 飛雪梨陪大兒子讀書

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我