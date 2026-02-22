張柏芝霸氣寵員工 春節放「帶薪假」1個月

張柏芝人美也很大方。(取材自微博)

香港 女神張柏芝 近年綜藝、直播帶貨邀約不斷，還經營自創時裝品牌See Ceci Street，人氣與身價同步飆升。適逢農曆春節，她再度展現「霸氣老闆」風範，竟主動停工，讓員工帶薪休假一整個月回鄉過年，引發熱議。

據港媒「東網」報導，張柏芝不僅為員工準備大紅包，還推掉整個2月工作行程，直接送上「一個月有薪年假」作為新年禮物，希望大家能好好陪伴家人，消息曝光後迅速登上微博熱搜，不少網友直呼：「這老闆我可以！」、「真的替打工人著想」、「人美心更美」、「還缺人嗎？」

至於她本人，近日則被目擊現身澳洲，為即將升大學的兒子謝振軒打理生活細節，也帶著小兒子張禮承到室內遊樂場享受母子時光，不少當地網友巧遇後表示，女神私下親民沒架子，相當接地氣。

生活愜意之餘，張柏芝也在IG幽默自嘲：「在這裡20多天就快變成保齡球一樣了」，笑稱回到香港後要立刻減肥、以最佳狀態開工。事業得意、家庭幸福，又對員工大方貼心，難怪被網友封為「最暖老闆代表」。

此外，大年初三陳凱韻（甘比）在小紅書分享與66歲香港女星鍾楚紅 及大女兒劉秀樺（Josephine）一同觀賞鄭秀文新片「夜王」的合照，鍾楚紅的最新狀態曝光，再度掀起討論。

照片中，鍾楚紅頂著淡妝、俏麗短髮，手拿電影票對鏡頭燦笑，氣色極佳。她臉上保有自然紋路，卻絲毫不掩優雅氣質，多年來堅持不做醫美、不整形，被網友盛讚「真正的凍齡女神」、「歲月從不敗美人」。

鍾楚紅剛迎來66歲生日。她19歲參選香港小姐，雖僅獲第4名，試鏡無線電視也失利，卻因前輩劉松仁賞識踏入影壇。陸續演出「薄荷咖啡」、「男與女」、「流氓大亨」等作品，多次入圍香港電影金像獎，奠定一線女星地位。