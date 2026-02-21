「將門獨后」選角大戲終落幕 官宣王鶴棣、孟子義主演

「將門獨后」官宣王鶴棣、孟子義出演男女主。（取材自微博）

備受爭議的古裝劇「將門獨后」2月20日在浙江橫店影視城正式開拍，並正式官宣了王鶴棣 、孟子義出演男女主，網友戲稱，折騰了這麼久的選角連續劇終於大結局，相關話題隨著網友對男主女的熱議衝上了微博 熱搜，對該劇選角評價兩極。據悉，「將門獨后」預計最快將於2026年底登陸騰訊視頻。

改編自高人氣小說「重生之將門毒后」的古裝電視劇「將門獨后」選角一波三折，不僅將一眾當紅流量小花生溜了個遍，且直到王鶴棣和孟子義在此番官宣前，都還不斷有退出和換人的消息傳出，就在網友們遺憾這戲拍不了的時候，又來個大反轉說王鶴棣和孟子義都要演了。

而官宣確定王鶴棣和孟子義演男女主，有支持的聲音，也有網友質疑。

有網友認為，王鶴棣人帥演技在線，且是公認的古裝男神，個人的扛劇能力是同期男演員裡堪稱強的。不過也有網友覺得王鶴棣的扮相像「公公」，「能換人嗎」，「跟妝造沒關係，倆人本來就一點也不適配」。

孟子義則被不少網友稱讚顏值高、演技佳、粉絲多，是目前95花圈層裡發展最好的幾位之一，認為選擇孟子義來演「將門獨后」的女主角是非常合適的，和王鶴棣合作是強強聯手。