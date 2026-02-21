我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

「將門獨后」選角大戲終落幕 官宣王鶴棣、孟子義主演

娛樂新聞組／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「將門獨后」官宣王鶴棣、孟子義出演男女主。（取材自微博）
「將門獨后」官宣王鶴棣、孟子義出演男女主。（取材自微博）

備受爭議的古裝劇「將門獨后」2月20日在浙江橫店影視城正式開拍，並正式官宣了王鶴棣、孟子義出演男女主，網友戲稱，折騰了這麼久的選角連續劇終於大結局，相關話題隨著網友對男主女的熱議衝上了微博熱搜，對該劇選角評價兩極。據悉，「將門獨后」預計最快將於2026年底登陸騰訊視頻。

改編自高人氣小說「重生之將門毒后」的古裝電視劇「將門獨后」選角一波三折，不僅將一眾當紅流量小花生溜了個遍，且直到王鶴棣和孟子義在此番官宣前，都還不斷有退出和換人的消息傳出，就在網友們遺憾這戲拍不了的時候，又來個大反轉說王鶴棣和孟子義都要演了。

「將門獨后」官宣由王鶴棣、孟子義出演男女主角。（取材自微博）
「將門獨后」官宣由王鶴棣、孟子義出演男女主角。（取材自微博）

而官宣確定王鶴棣和孟子義演男女主，有支持的聲音，也有網友質疑。

有網友認為，王鶴棣人帥演技在線，且是公認的古裝男神，個人的扛劇能力是同期男演員裡堪稱強的。不過也有網友覺得王鶴棣的扮相像「公公」，「能換人嗎」，「跟妝造沒關係，倆人本來就一點也不適配」。

孟子義則被不少網友稱讚顏值高、演技佳、粉絲多，是目前95花圈層裡發展最好的幾位之一，認為選擇孟子義來演「將門獨后」的女主角是非常合適的，和王鶴棣合作是強強聯手。

世報陪您半世紀

王鶴棣 微博

上一則

潔西卡艾芭斬16年婚 訂情小10歲新歡 高調官宣姐弟戀

下一則

不敵漸凍人症…「實習醫生」男星53歲逝世

延伸閱讀

孟子義微博之夜不搶C位 「帶走4盒餅乾」上熱搜

孟子義微博之夜不搶C位 「帶走4盒餅乾」上熱搜
王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期

王鶴棣、宋茜扮星際特工 「星河入夢」闖進春節檔期
年終獎送小車 孟子義挨酸小氣 也有人讚「神仙老闆」

年終獎送小車 孟子義挨酸小氣 也有人讚「神仙老闆」
趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」

趙露思為擺攤圓夢 自爆先拍「大尺度片」

熱門新聞

鄭少秋以「楚留香」走紅，有過3段婚姻。本報資料照

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

2026-02-16 12:41
27歲的美國女歌手查普蘿恩1日出席葛萊美獎紅毯，上半身薄紗禮服幾近上空，紅色裙子只靠乳環掛住。(路透)

葛萊美／27歲女歌手「上空現身」 只靠乳環撐住薄紗

2026-02-01 23:10
王菲在央視馬年春晚節目演唱「你我經歷的一刻」。（取材自微博）

天后6度登央視春晚「誰給王菲畫的眉毛」衝微博熱搜

2026-02-18 00:08
蔡幸娟出道多年，是很多人的青春回憶。（本報資料照）

蔡幸娟富養正妹女兒爆紅 躲債搬家16次 熬成上億貴婦

2026-02-16 10:11
林秀芳有過一段身心遭受折磨的婚姻。(圖／摘自臉書)

嫁西非富商被迫「三女侍一夫」 女星斬斷渣男喜迎第二春

2026-02-19 04:00
65歲林瑞陽20歲前頭髮就白了。圖／摘自微博

「妳外公來了」林瑞陽幼兒園接小孩 尷尬名場面曝光

2026-02-14 13:20

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」